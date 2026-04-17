KO. Tam też wprowadzają Strefę Czystego Transportu

Strefa Czystego Transportu od piątku zaczęła obowiązywać na Starym Mieście w Szczecinie. Obejmuje ona całą nadodrzańską część starówki i fragment tzw. górnego tarasu. Do Strefy nie będą mogły wjeżdżać m.in. ponad 20-letnie diesle.

Konsekwencje

Wykluczenie komunikacyjne części mieszkańców

Wprowadzenie ograniczeń (np. zakaz wjazdu dla starszych diesli) sprawia, że osoby posiadające starsze, tańsze samochody nie będą mogły wjechać do centrum. To często dotyczy osób o niższych dochodach, które nie mają możliwości szybkiej wymiany auta.

Pogłębienie nierówności społecznych

Bogatsi mieszkańcy mogą pozwolić sobie na nowsze, spełniające normy pojazdy, więc zachowują pełną mobilność. Z kolei biedniejsi tracą dostęp do tej samej przestrzeni miejskiej, co może pogłębiać różnice między grupami społecznymi.

Ograniczony dostęp do usług i pracy

Centrum miasta to miejsce pracy, urzędów, sklepów i usług. Brak możliwości dojazdu samochodem może utrudnić codzienne funkcjonowanie osobom spoza strefy lub tym, które muszą do niej dojechać (np. do pracy czy lekarza).

Wzrost kosztów życia dla mniej zamożnych Osoby, które chcą nadal korzystać z samochodu w centrum, mogą być zmuszone do zakupu nowszego pojazdu, co jest dużym wydatkiem. Alternatywy (transport publiczny, taksówki) też mogą generować dodatkowe koszty.

Ryzyko „elitaryzacji” centrum miasta

Jeśli dostęp do centrum będzie w praktyce uzależniony od posiadania odpowiednio nowego auta, może ono stać się przestrzenią bardziej dostępną dla zamożniejszych mieszkańców i turystów, a mniej dla reszty społeczeństwa.

SCT

Strefa Czystego Transportu obejmuje dolną, nadodrzańską część Starego Miasta oraz kwartał wyznaczony ulicami Wyszyńskiego, Tkacką i Trasą Zamkową. Poprowadzono ją po granicach funkcjonującej już Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania.

Celem ustanowienia Strefy Czystego Transportu na tym obszarze jest podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej, poprawa jakości powietrza, ograniczenie hałasu oraz zwiększenie szans Szczecina na pozyskiwanie dodatkowych funduszy zewnętrznych na rozwój infrastruktury miejskiej – przekazała rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta w Szczecinie Sylwia Cyza-Słomska.

Zakaz dla tych, których nie stać

Do Strefy Czystego Transportu wjechać mogą samochody z silnikami benzynowymi, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2000 r. (lub spełniające wymagania normy emisji spalin przynajmniej Euro 3) oraz diesle nie starsze niż 2005 r., spełniające normę Euro

Są też wyjątki, które dotyczą osób z niepełnosprawnością, mieszkańców i przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze SCT. Zakaz wjazdu nie dotyczy m.in. motocykli i pojazdów zabytkowych.

Kontrola

Udogodnieniem jest też wprowadzony do regulaminu Strefy Czystego Transportu zapis, że pojazdy niespełniające wymogów dotyczących np. emisji spalin będą mogły przez 30 dni w roku wjechać do Strefy bez ograniczeń. Kontrole pojazdów będą prowadzone na podstawie danych z CEPiK lub specjalnych naklejek na szybach.

Ważne, kto tę zmianę poparł

O wprowadzeniu w Szczecinie Strefy Czystego Transportu zdecydowała w marcu br. Rada Miasta. Uchwałę poparli radni klubu Koalicji Obywatelskiej i klubu OK Polska. Przeciw byli radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy decyzję argumentowali m.in. tym, że „powietrze w Szczecinie jest dobre”, a strefy czystego transportu są „ideologiczną zagrywką”.

pap, jb

