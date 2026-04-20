Pekin zrobi to, co my zarzuciliśmy! Stawia na gaz z... węgla

Chiny znów stawiają na produkcję syntetycznego gazu z … węgla. Wznawiają prace przy projektach, dzięki którym mogą zapewnić sobie nawet 52 miliardy metrów sześc. „błękitnego paliwa” czyli ponad dwa razy tyle, ile rocznie zużywa nasz kraj.

Kryzys naftowy wywołany wojną na Bliskim Wschodzie i wyjątkowo wysokie ceny ropy i gazu zachęcają wiele państw nie tylko do oszczędzania paliwa, ale też do szukania alternatyw. Chiny – jak podaje portal oilprice.com – wracają do wstrzymanych kilka lat temu projektów tzw. zgazowania węgla. To kilkanaście inwestycji, które mają być gotowe wciągu około pięciu lat i umożliwić produkcję gazu syntetycznego w ilości pokrywającej 12 proc. zapotrzebowania tego azjatyckiego giganta.

Polak nie będzie mądry po szkodzie

Pomysł zgazowywania węgla w Polsce nie jest nowy; ba - był także kilka lat temu rozważany w naszym kraju! W efekcie porozumienia rządu Zjednoczonej Prawicy ze związkowcami we wrześniu 2020 roku powołano nawet Zespół Roboczy ds. Innowacji Technologicznych i Czystych Technologii Węglowych. Technologia jest sprawdzona, ale - mimo że kilka lat wcześniej przeprowadzono udaną próbę w kopalni Wieczorek – jednak nie została rozwinięta. Choć z miliona ton węgla można otrzymać nawet 400 mln m sześc. gazu w sytuacji, gdy Polska jest zależna od importu paliwa.

Biorąc jednak pod uwagę unijną politykę ochrony klimatu i redukcji emisji, która ma doprowadzić do wyeliminowania paliw kopalnych, dziś o inwestycjach w zgazowanie węgla w naszym kraju nie ma już mowy.

Agnieszka Łakoma

