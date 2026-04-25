PSL zapowiada skargę do TSUE. To ustawka! – kwituje opozycja

Skarga Polski do TSUE ws. umowy z krajami Mercosur powstaje we współpracy resortów: rolnictwa, rozwoju i technologii oraz spraw zagranicznych - poinformował w sobotę w Białymstoku minister rolnictwa Stefan Krajewski. Zapewnił, że trwają starania, aby została złożona przed 1 maja. Komisarz UE ds. handlu Marosz Szefczovicz już ocenił, że nie ma wątpliwości, iż Trybunał Sprawiedliwości UE nie podważy wdrożenia umowy handlowej z Mercosurem. Na konferencji prasowej w Waszyngtonie skomentował w ten sposób zapowiedź skargi ze strony polskiego rządu.

O tym, że Polska wniesie skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie umowy UE - Mercosur, poinformował w piątek wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Dzisiaj przygotowujemy tę skargę. Mamy wkład merytoryczny jako ministerstwo rolnictwa, ale też pracują nad tym ministerstwa właściwe: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które odpowiada za umowy handlowe, z drugiej strony Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które odpowiada za politykę zagraniczną. Jesteśmy w kontakcie z tymi resortami po to, żeby przygotować jak najlepszą skargę, która będzie procedowana. Jest to jedno z narzędzi prawnych, które chcemy dodatkowo wykorzystać - powiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski na konferencji z udziałem regionalnych działaczy PSL.

Jak już wcześniej informowano, termin na złożenie tej skargi mija 26 maja.

Robimy wszystko, żeby można było ją złożyć przed 1 maja, kiedy zacznie obowiązywać już to tymczasowe stosowanie umowy - powiedział minister Krajewski, szef PSL w Podlaskiem.

W piątek minister rolnictwa mówił w Warszawie, że skarga do TSUE może, ale nie musi zablokować umowy z Mercosurem, bo decyzja w tej sprawie należy do KE.

Komisarz UE: TSUE odrzuci wniosek Polski

Komisarz UE ds. handlu Marosz Szefczovicz już ocenił, że nie ma wątpliwości, iż Trybunał Sprawiedliwości UE nie podważy wdrożenia umowy handlowej z Mercosurem. Na konferencji prasowej w Waszyngtonie skomentował w ten sposób zapowiedź skargi ze strony polskiego rządu

„Oczywiście, każdy kraj ma prawo zwrócić się do Trybunału (…) i oczywiście uszanujemy jakiekolwiek orzeczenie. Chciałbym jednak przypomnieć, że europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekał już wcześniej w podobnych kwestiach. Nie mamy więc wątpliwości, jaka będzie odpowiedź i dlaczego przystąpiliśmy do tymczasowego wdrożenia tej umowy” — powiedział Szefczovicz, odpowiadając na pytanie PAP o piątkową zapowiedź złożenia skargi do unijnego trybunału przez polski rząd.

Komisarz przekonywał, że obawy zgłaszane przez państwa członkowskie dotyczące umowy z państwami Ameryki Południowej nie sprawdzą się, tak jak nie sprawdziły się obawy wyrażane przed zawarciem umowy UE o wolnym handlu z Kanadą.

„Pamiętam, że w momencie jej podpisywania wyrażano podobne obawy: jaki będzie jej wpływ na rolnictwo, jaki będzie ogólny wpływ na europejską gospodarkę. A teraz, myślę, że minęło siedem lub osiem lat i wszyscy są super zadowoleni z tego dokumentu” - powiedział.

Szefczovicz powiedział też, że Komisja dołożyła „bezprecedensowych” starań, by stworzyć dodatkowe zabezpieczenia dla europejskiego rynku, w tym możliwości „zaciągnięcia hamulca” w przypadku nagłego zwiększenia importu z krajów Mercosur.

Spędzam dużo czasu na rozmowach z rolnikami, w tym z rolnikami z Polski, i po prostu wierzę, że wdrażając tę umowę, zobaczymy jej praktyczny pozytywny wpływ na gospodarki Unii Europejskiej i gospodarki wielu krajów, w tym Polski — zaznaczył.

Opozycja: PSL ma przykrywkę, że „walczył”

Podstawowe pytanie jest takie, czy znajdzie się tam wniosek o zawieszenie stosowania umowy? KE twierdzi, że umowa wchodzi w życie od 1 maja, czyli za kilka dni. Czy dlatego czekaliście do ostatniej chwili, żeby nie dało się tego zatrzymać? Szkoda, że nie posłuchaliście nas wcześniej, żądaliśmy tego od stycznia! – skomentowała na X była wiceminister rolnictwa Anna Gembicka, posłanka PiS.

Spóźniona i wymuszona przez rolników, opozycję i Prezydenta RP decyzja, która prawdopodobnie nic nie zmienia. W tej sprawie czas miał znaczenie - składacie skargę na dokładnie 7 dni przed wejściem w życie umowy. Znając życie, dostaliście zgodę na formalne złożenie skargi, która praktycznie umowy już nie zablokuje – napisał z kolei na X były wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra, poseł PiS.

Tak jak myślałem – ustawka. Komisarz UE ds. handlu Marosz Szefczovicz powiedział, że TSUE nie podważy wdrożenia umowy handlowej z Mercosurem - uzupełnił w kolejnym wpisie Krzysztof Ciecióra.

PSL dostał zgodę na złożenie „skargi” na umowę z Mercosur, bo z góry ustalono, że zostanie odrzucona. Umowa wejdzie w życie, PSL ma przykrywkę, że „walczył”. Wilk syty i owca cała – ocenia poseł PiS.

Umowa z Mercosur to walec importu do UE taniej żywności o niskiej jakości

Pod koniec stycznia Parlament Europejski skierował wniosek do TSUE o zbadanie zgodności umowy z unijnymi traktatami. W połowie marca Sejm przyjął uchwałę, w której zwrócił się do rządu o wniesienie skargi do TSUE w imieniu Polski niezależnie od skargi złożonej przez PE. Na początku kwietnia prezydent Karol Nawrocki skierował do premiera Donalda Tuska list z żądaniem natychmiastowego zaskarżenia do TSUE umowy UE - Mercosur.

Przedstawiciele UE i państw Mercosuru 17 stycznia 2026 r. podpisali umowę o partnerstwie i przejściową umowę handlową. Zgodę na to 9 stycznia wyraziła większość Rady UE, przy sprzeciwie: Polski, Francji, Irlandii, Węgier i Austrii. Umowa o partnerstwie musi jeszcze zostać ratyfikowana przez wszystkie kraje członkowskie UE.

Od 1 maja br. możliwe będzie sprowadzanie do UE produktów takich jak wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol po bardziej korzystnych dla południowoamerykańskich producentów stawkach celnych. Taka obniżka będzie jednak dotyczyć tylko określonych w umowie ilości danego produktu. W zamian kraje Mercosuru obniżą uznawane w wielu przypadkach za zaporowe cła na europejskie towary przemysłowe, w tym samochody.

Od maja obowiązywać będą zapisy umowy w części dotyczącej tylko handlu, ponieważ jest to kompetencja KE. W praktyce oznacza to natychmiastowe zniesienie ceł i barier handlowych. Do czasu pełnej ratyfikacji czekać będą inne kwestie, np. ochrona inwestycji i kwestia zamówień publicznych. W tym przypadku potrzebna będzie ratyfikacja Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich.

Również od 1 maja będzie obowiązywała tzw. klauzula ochronna do umowy, co ma stanowić odpowiedź na obawy rolników, którzy przewidują nadmierny napływ produktów z Mercosuru do UE. Będzie uruchamiana, jeśli ceny danego produktu w UE wskutek importu z Mercosuru spadną o 5 proc. Wówczas możliwe będzie podniesienie ceł na dany produkt lub nawet zakaz wwozu do UE.

PAP, sek

