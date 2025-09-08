Politycy PiS uważają, że premier Donald Tusk nie zrobił wystarczająco dużo, by zablokować umowę UE-Mercosur i wezwali go, by przedstawił agendę swych działań w tej sprawie. Ponadto oczekują, że przedstawiciele rządu pokażą plan co zamierzają zrobić w tej kwestii w najbliższych tygodniach.

W środę, 3 września, komisarze unijni przyjęli umowę handlową z krajami Mercosur, czyli Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Umowie sprzeciwiała się Polska oraz Francja, obawiając się m.in. napływu żywności o standardach o wiele niższych niż te, których muszą przestrzegać rolnicy w UE.

Niewykorzystana prezydencja Polski w UE

Zdaniem polityków PiS, Piotra Müllera i Waldemara Budy, rząd zmarnował okazję, aby zablokować ratyfikację umowy, w trakcie gdy Polska, w pierwszej połowie tego roku, pełniła prezydencję w Radzie UE. W tamtym czasie - ich zdaniem - była do tego wystarczająca liczba chętnych państw.

Przez pół roku prowadziliśmy sprawy w Radzie Unii Europejskiej i to był czas na to, aby przymusić Komisję Europejską, albo do wycofania się ze złożenia wniosku, albo do szybszego złożenia wniosku o proces ratyfikacji - po to, aby go zablokować i zbudować mniejszość blokującą, która wtedy była większa niż po kilku miesiącach zmiękczania różnymi sposobami poszczególnych krajów - powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej europoseł Piotr Müller.

Buda: Donald Tusk w żaden sposób nie zawalczył o interes Polski

Inny europoseł PiS Waldemar Buda ocenił, że premier Tusk nie zrobił wystarczająco dużo, aby zapewnić zablokowanie umowy. Wezwał rząd do przedstawienie harmonogramu już odbytych, oraz zaplanowanych spotkań z liderami europejskimi w sprawie umowy.

Donald Tusk sprzedał rolników jak worek ziemniaków. W żaden sposób nie zawalczył o interes Polski. Dzisiaj chcielibyśmy wezwać go do przedstawienia agendy działań, które prowadził w sprawie umowy z krajami Mercosur. Niech pokaże z kim, gdzie rozmawiał, i jakie były tego efekty, bo my się obawiamy, że w tej sprawie po prostu zapanowała całkowita bierność - powiedział Buda.

Podkreślił, że oczekuje agendy od przedstawicieli rządu, „z kim będą się spotykać i z kim rozmawiać i jakie zamierzają osiągać efekty tych rozmów w najbliższych tygodniach”.

Tusk: Polska nie ma w tej chwili mniejszości blokującej

W dniu zaakceptowania przez KE umowy UE-Mercosur premier Tusk przyznał, że Polska nie ma w tej chwili partnerów do jej zablokowania. Zapewnił zarazem, że jeśli umowa wejdzie w życie i pojawią się jakieś negatywne sygnały, to Polska będzie się starała, „żeby Komisja Europejska natychmiast wprowadzała mechanizm obronny, czyli z powrotem nakładała cła”.

Następnego dnia szef rządu rozmawiał m.in. o sprawie tej umowy z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Tusk zapewnił później, że Polska będzie współpracować z Francją na rzecz wprowadzenia skutecznych mechanizmów obronnych do umowy UE-Mercosur. Premier wyjaśnił, że mechanizmy te mają pozwolić np. na to, aby w sytuacji, gdy do Europy z Ameryki Południowej trafiać będzie zbyt wiele taniej wołowiny, to UE będzie mogła nałożyć cła lub zawiesić prowadzenie takiego importu.

PAP, sek

