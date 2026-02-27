Mercosur: Urugwaj i Argentyna ratyfikowały umowę z UE

Urugwaj i Argentyna to pierwsze kraje grupy Mercosur, które zdecydowały się na ratyfikację umowy handlowej z Unią Europejską, otwierając drogę do jej tymczasowego wejścia w życie.

Do szybkiego przyjęcia porozumienia dążą także pozostałe państwa bloku – Brazylia, Paragwaj i Boliwia. W Parlamencie Europejskim analogiczna procedura może potrwać dłużej, jednak przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, zasygnalizowała możliwość czasowego wdrożenia umowy po ratyfikacji przez jedno z państw Mercosuru. Przepchnięte na siłę przez Brukselę i Berlin porozumienie przewiduje preferencje celne dla eksporterów wołowiny, drobiu, nabiału, cukru i etanolu z krajów Ameryki Południowej. W zamian ich rynki szerzej otworzą się na produkty europejskiego przemysłu – przede wszystkim… niemieckiego.?

