Niemcy cali w nerwach: szukają dostaw ropy!

Czy kazachska ropa dla najważniejszej niemieckiej rafinerii przypłynie statkami do Gdańska z rosyjskiego portu Ust-Ługa? To możliwe, bo władze w Astanie zapowiadają, że zabiegają o przekierowanie dostaw na potrzeby Niemiec.

Od kilku dni niemiecki rząd pilnie szuka nowej trasy dostaw ropy do zakładu w Schwedt, który zaopatruje w paliwo m.in. aglomerację berlińską. Dotychczasowy szlak - rurociąg „Przyjaźń” z Rosji, idący tranzytem także przez Polskę, jeszcze z czasów Związku Radzieckiego, od 1 maja z powodów „technicznych” zawiesza działanie. Nie wiadomo, jak długo potrwa ta sytuacja, dlatego Niemcy znalazły się w trudnym położeniu, bo tylko w tym roku Berlin planował sprowadzić z Kazachstanu 3 mln ton ropy!

W ostatnich dniach media informują o negocjacjach polsko-niemieckich w sprawie transportu ropy na potrzeby Schwedt najpierw do Naftoportu w Gdańsku, a następnie do Niemiec tzw. rurociągiem Pomorskim i jednym z odcinków Przyjaźni.

Daleka droga z Kazachstanu do Niemiec

Portal Kazakhstan Today, powołując się na Ministerstwo Energii, poinformował, że zapadła decyzja o przekierowaniu 260 tysięcy ton ropy naftowej dla niemieckiej rafinerii w Schwedt w taki sposób, że 100 tys. ton ropy zostanie przetransportowanych przez bałtycki port Ust-Ługa, a 160 tys. ton przez system rurociągów kaspijskich (CPC) do rosyjskiego portu Noworosyjsk nad Morzem Czarnym. Tam ropa zostanie załadowana na tankowce i będzie transportowana dalej drogą morską, w części być może do Gdańska.

Przypomnijmy, że oba naftoporty rosyjskie mają kluczowe znaczenie dla eksportu ropy. Ale rosyjska infrastruktura energetyczna w ostatnim czasie jest atakowana przez ukraińskie drony w odwecie za ostrzał terytorium Ukrainy. Port Ust-Ługa został miesiąc temu uszkodzony w ataku tak poważnie, że trzeba było wstrzymać tymczasowo załadunek surowca.

Oficjalnie władze w Berlinie i rząd landu zapewniają, że rafineria w Schwedt nie będzie mieć problemu z surowcem i produkcją paliwa.

Przypomnijmy, że choć rafineria Schwedt jest objęta państwowym zarządem, to jednak wcześniej należała do niemieckiej spółki koncernu rosyjskiego Rosnieft i rzad w Berlinie nie zdecydował się na jej wywłaszczenia, a jej zakupem był jeszcze trzy lata temu zainteresowany polski Orlen.

Agnieszka Łakoma

