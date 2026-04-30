Orlen zarobił mniej, a chce dać rekordową dywidendę

Zysk netto Grupy Orlen za 2025 r. wyniósł 2 mld 648 mln zł i był niższy o 99 mln zł liczony rok do roku - poinformował koncern w opublikowanym w środę skonsolidowanym raporcie rocznym. Zarząd Orlenu rekomenduje, by dywidenda za 2025 r. wyniosła 8 zł na jedną akcję. Spółka chce przeznaczyć na jej wypłatę 9,3 mld zł. Propozycja dotycząca tej wielkości dywidendy zostanie przedstawiona na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki - poinformował w środę Orlen.

„Po uwzględnieniu obciążeń podatkowych w kwocie 6 mld 365 mln zł wynik netto Grupy Orlen osiągnął wartość 2 mld 648 mln zł i był niższy o 99 mln zł rok do roku” - podał koncern w raporcie giełdowym za 2025 r.

Według raportowanych danych, wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację EBITDA za 2025 r., wzrósł w Grupie Orlen o 479 mln zł rok do roku i osiągnął poziom 24,2 mld zł - rok wcześniej było to 23 mld 721 mln zł.

W sprawozdaniu poinformowano ponadto, że nakłady inwestycyjne w 2025 r. osiągnęły poziom 33 mld 45 mln zł, przy czym w 2024 r. było to 32 mld 364 mln zł.

Według koncernu, aktywa razem Grupy Orlen na koniec 2025 r. wyniosły 265 mld 48 mln zł i były wyższe o 9 mld 653 mln zł w porównaniu ze stanem z końca 2024 r.

„Zarząd Orlen informuje, że postanowił zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy w wysokości 8,00 zł na 1 akcję, czyli 9,3 mld zł” - podał w środowym komunikacie giełdowym Orlen.

Spółka wyjaśniła jednocześnie, że rekomenduje 18 czerwca 2026 r. jako dzień dywidendy oraz 25 czerwca 2026 r. jako dzień jej wypłaty.

„Propozycja zarządu spółki zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki, które podejmie ostateczną decyzję w tej kwestii” - zaznaczył Orlen.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, które ustala podział zysku oraz wysokości dywidendy za poprzedni rok, odbywa się zwykle w czerwcu. Tak też było w przypadku dywidendy za 2024 r.

Obradujące 5 czerwca 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orlenu zdecydowało, że dywidenda za rok poprzedni wyniesie tam 6 zł na jedną akcję. Była ona najwyższa w historii spółki.

Obajtek: ta decyzja jest oznaką szaleństwa obecnego zarządu Orlenu

Wysokość proponowanej przez Orlen dywidendy pokazuje, w jak głębokim kryzysie są publiczne finanse (połowa wypłacanej dywidendy trafia bowiem do budżetu państwa) - komentuje na X rekomendację zarządu Orlenu europoseł, były prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Jeszcze w styczniu tego roku koncern zapowiadał, że będzie wypłacał ok. 4,5 zł na akcję. Przy braku istotnej poprawy wyników vs wcześniejsze prognozy trudno znaleźć tutaj inną argumentację, jak tylko polityczny wpływ ministerstwa finansów, desperacko szukającego pieniędzy, gdzie to tylko możliwe.

Tak wysoką dywidendą potwierdza też brak pomysłów obecnego zarządu Orlenu na nowe inwestycje i akwizycję, które generowałyby wartość dla akcjonariuszy spółki w średnim i długim okresie. Bardzo krótkowzroczne działanie obecnych władz koncernu. Akcjonariusze też zresztą stracą w perspektywie średnio i długoterminowej. Rozumiem, że z akcjonariuszami trzeba podzielić się zyskiem, ale ta decyzja jest oznaką szaleństwa, które polega tylko na drenowaniu firmy i braku patrzenia w przyszłość i bezpieczeństwo kraju - ocenia Daniel Obajtek.

PAP, X, sek

