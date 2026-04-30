W halach po Rafako ruszy produkcja dla wojska

Polska Grupa Zbrojeniowa zamierza do końca 2026 r. kupić od syndyka Rafako w upadłości infrastrukturę tej fabryki i zmontować tam pierwszych kilkadziesiąt Jelczy - poinformował w czwartek prezes PGZ Adam Leszkiewicz. Obecnie w jednej z hal dawnego Rafako trwa już spawanie ram ciężarówek Jelcza.

W czwartek w Raciborzu podpisano porozumienie dotyczące zawarcia przez PGZ umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Rafako w upadłości od jego syndyka oraz list intencyjny ws. planowanego włączenia spółki RFK do Jelcza.

Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz na briefingu prasowym w Raciborskiej Fabryce Komponentów / autor: PAP/Jarek Praszkiewicz

W Raciborzu ruszą kolejne projekty specjalne

Zgodnie z planem PGZ pierwszą halę dawnego Rafako będzie wykorzystywał siemianowicki Rosomak na potrzeby produkcji korpusów pojazdów opancerzonych. Z trzech kolejnych ma korzystać Jelcz. Ostatnia ma zostać wydzierżawiona konsorcjum San, a po zakończeniu dzierżawy być wykorzystywana na inne projekty specjalne.

To nie jest projekt, w którym 1 lipca zrobimy wielkie otwarcie. To projekt, w którym z każdym tygodniem (…) będziemy zmieniać to miejsce, uprzemysławiać, ożywiać i zatrudniać kolejne osoby potrzebne nam do wykonywania zadań, które są przed nami, związanych z odpowiedzią na potrzeby wojska - mówił Leszkiewicz.

Więcej Jelczy, sprawniej produkować Rosomaki, rozwijać się i być podstawowym dostawcą sprzętu dla polskiego wojska - to zadanie przed PGZ. Uznaliśmy wspólnie, że wykorzystanie narzędzia w postaci aktywów w Raciborzu będzie jednym z istotnych elementów naszego rozwoju i budowy mocnej pozycji w polskim przemyśle obronnym - wyjaśnił prezes PGZ.

PAP, sek

