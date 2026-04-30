Zostało mniej niż 12 godzin na złożenie PIT

W czwartek 30 kwietnia o godzinie 24.00 upływa termin złożenia zeznania podatkowego za 2025 rok. Zeznanie można złożyć drogą elektroniczną, wykorzystując np. usługę Twój e-PIT, przesłać pocztą albo osobiście zanieść do urzędu skarbowego.

Zeznanie podatkowe można wysłać pocztą lub zanieść osobiście…

Zgodnie z przepisami, zeznania można składać do godz. 24 w czwartek 30 kwietnia. Jest to ważne dla osób, które będą chciały wysłać zeznanie w formie papierowej pocztą – mogą skorzystać z placówek, które działają w nocy. Przy wysłaniu zeznania pocztą warto zadbać o dokument, który pozwoli w razie czego udowodnić, że PIT został wysłany jeszcze w kwietniu. PIT w wersji papierowej można złożyć także osobiście w urzędzie skarbowym.

… przekazać drogą elektroniczną…

Zeznania podatkowe można składać też drogą elektroniczną. Jednym ze sposobów jest wykorzystanie elektronicznych formularzy podatkowych ze strony podatki.gov.pl, wypełnienie ich oraz wysłanie z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Innym zaś jest zalogowanie się do e-Urzędu Skarbowego, gdzie również można znaleźć formularze podatkowe, ale wysłanie ich po wypełnieniu już nie wymaga podpisu.

…lub korzystając z usługi Twój e-PIT

Podatnicy mogą też skorzystać z usługi Twój e-PIT. Znajdują się tam wstępnie wypełnione zeznania podatkowe, czyli formularze PIT-37, PIT-38, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, a także oświadczenia PIT-OP i informacje PIT-DZ. Wystarczy się zalogować do Twojego e-PIT, przejrzeć zeznanie i ewentualnie je uzupełnić, a następnie wysłać. Systemy Krajowej Administracji Skarbowej wpisują do zeznań dostępnych w usłudze Twój e-PIT również najbardziej popularne ulgi podatkowe; uwzględniane są takie ulgi jak: ulga na dzieci, ulga dla osób do 26. roku życia, ulga dla pracujących seniorów (jeśli została wykazana w informacji od płatnika na podstawie złożonego oświadczenia), ulga na powrót i ulga dla rodzin 4+ (w obu przypadkach ulgi zostaną uwzględnione, jeśli zostały wykazane w informacji od płatnika na podstawie złożonego oświadczenia). Jednak pozostałe ulgi trzeba wpisać samemu – np. ulgę termomodernizacyjną.

Kiedy można nic nie robić z PIT, a kiedy koniecznie trzeba?

Podatnicy, którzy składają PIT-37, a także PIT-38 dotyczący dochodów z kapitałów pieniężnych, nie muszą niczego robić, bo system z końcem 30 kwietnia uzna wstępnie wypełnione zeznania za wysłane i je zaakceptuje. Jeśli z takiego zeznania będzie wynikać konieczność dopłaty, to w ciągu miesiąca od momentu zaakceptowania zeznania podatnik zostanie poinformowany o kwocie, jaką powinien wpłacić na konto fiskusa.

Osoby, które np. prowadzą działalność gospodarczą i chcą skorzystać ze wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych w usłudze Twój e-PIT, nie mogą liczyć na zaakceptowanie zeznania przez system Krajowej Administracji Skarbowej. Oznacza to, że podatnik, który składa formularze PIT-28, PIT-36 i PIT-36L musi wejść do usługi, uzupełnić zeznania podatkowe i je wysłać.

PAP, sek

