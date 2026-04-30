Inflacja odjechała! Wszystko drożeje na potęgę

Inflacja konsumencka wyniosła 3,2 proc. w ujęciu rocznym w kwietniu 2026 r. i o 0,6 proc. w skali miesiaca, według wstępnych danych, podał Główny Urząd Statystyczny. Konsensus rynkowy wynosił: +2,9 proc. r/r i +0,4 proc. m/m.

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w kwietniu 2026 r. wzrosły o 3,2 proc. (wskaźnik cen 103,2) w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,6 proc. (wskaźnik cen 100,6)” - czytamy w komunikacie.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 1,9 proc. r/r; ceny nośników energii odnotowały wzrost o 4,7 proc.; ceny paliw do prywatnych środków transportu - wzrosły o 8,4 proc.

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,6 proc., ceny nośników energii wzrosły o 0,5 proc.; ceny paliw do prywatnych środków transportu - spadły o 1,8 proc.

Stopy procentowe i inflacja w Polsce / autor: materiały prasowe Portu

Analityk Portu: Powrót drożyzny?

„Szok surowcowy na razie nie rozlał się szeroko po gospodarce, ale zaczyna być już odczuwalny. Warto jednak pamiętać, że kwietniowa inflacja została częściowo zamortyzowana przez obniżkę VAT i akcyzy na paliwa. Niestety impas rozmów na Bliskim Wschodzie sprawia, że ceny ropy pozostają w trendzie wzrostowym, co oznacza, że inflacja w końcu sięgnie głębiej do naszych portfeli – skomentował Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

Efekty drugiej rundy dopiero przed nami i w następnych miesiącach presja cenowa będzie pojawiać się w coraz większej liczbie kategorii, od transportu po żywność. W naszej ocenie nie grozi nam jednak spirala płacowo-cenowa. To wciąż przede wszystkim podażowy impuls inflacyjny, a punkt startowy gospodarki jest dużo lepszy niż w 2022 roku. Możemy natomiast zobaczyć przejściowy wzrost inflacji nawet w okolice 4 proc. w kolejnych miesiącach – szacuje analityk Portu.

Analitycy Banku Pekao: RPP ma powody żeby jastrzębieć

Tuż przed majówkowym urlopem GUS zaraportował o inflacji CPI za kwiecień. Niestety nie są to dobre informacje – inflacja przyspieszyła do 3,2 proc. r/r z 3,0 proc. w poprzednim miesiącu. Powodów zaskoczeń jest kilka: płytszy spadek cen paliw od oczekiwań (tylko -1,8 proc. m/m), mocny skok w górę nośników energii (+0,5 proc. m/m), wzrosła też inflacja bazowa (do 2,9 proc. r/r). Kryzys paliwowy zaczyna coraz bardziej dawać się we znaki. RPP ma powody żeby jastrzębieć – oceniają analitycy Banku Pekao.

Ekonomiści ING: wzrost cen żywności wyższy od oczekiwań

Wzrost inflacji w kwietniu do 3,2 proc.r/r z 3,0 proc.r/r w marcu nie skłoni RPP do podwyżki stóp NBP w maju, ale wyższy od oczekiwań odczyt CPI i wzrost inflacji bazowej do ok. 2,9 proc.r/r zapewne przełoży się na zaostrzenie retoryki Rady. Ceny paliw wprawdzie spadły (głównie dzięki programowi CPN), ale wzrost cen żywności okazał się nieco wyższy od oczekiwań. Podobnie energia. Z drugiej strony oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych wg KE skoczyły w Polsce mniej niż średnio w UE i na razie trzymają się daleko od szczytu z 22-23 - piszą ekonomiści ING Banku.

ISBnews, X, Sek

