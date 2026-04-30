Uwaga, nowe oszustwo! „Na kurs”

Rolnicy bombardowani są telefonami od osób podszywających się pod organizatorów obowiązkowych szkoleń chemizacyjnych. To ordynarna próba wyłudzenia pieniędzy. Z informacji przekazanych przez Izbę Rolniczą w Opolu wynika, że rozmówcy żądają pieniędzy za rzekome kursy lub materiały edukacyjne, często poprzez szybki przelew albo przesyłkę pobraniową.

Mechanizm jest za każdym razem taki sam: opiera się na presji czasu i żądaniu natychmiastowej wpłaty za taki pseudo „kurs”. Celem oszustów jest wyłudzenie środków pod pozorem rzekomego spełnienia przepisów prawa, a brak reakcji „tu i teraz” ma rzekomo skutkować problemami formalnymi.

Kto może legalnie szkolić?

Warto wiedzieć, że nie każdy może organizować kursy chemizacyjne. Uprawnione do tego są wyłącznie podmioty wpisane do oficjalnego rejestru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN). Poza tym prawdziwe szkolenia mają określone zasady, czas trwania i ceny: kurs podstawowy trwa 2 dni i kosztuje około 250 zł, zaś uzupełniający jest jednodniowy i trzeba za niego zapłacić około 200 zł.

Koniecznie ostrzeżcie sąsiadów i znajomych!

Opolska Izba Rolnicza (OIR) zaleca wszystkim rolnikom kontakt z lokalnymi jednostkami doradztwa, np. z ośrodkami doradztwa rolniczego, zamiast reagowania na przypadkowe telefony. Izba apeluje też, by ostrzegać o niebezpieczeństwie sąsiadów i znajomych rolników, bo może to uchronić ich przed stratami finansowymi.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; źródła: na post. PIORiN, OIR

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

