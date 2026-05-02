"Wróćcie!" Prezydent kieruje słowa do Polaków na całym świecie

Z 20 milionów Polaków poza granicami kraju, są tacy, którzy wahają się, czy wrócić; trzeba stworzyć mechanizm prawny i podatkowy, który zachęci Polaków do powrotu - podkreślił prezydent Karol Nawrocki. Dodał, że będzie to zadanie powołanej przez niego Rady do Spraw Polonii i Polaków za Granicą.

Podczas sobotniej uroczystości w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki wręczył akty powołania członkom Rady do Spraw Polonii i Polaków za Granicą przy Prezydencie RP. Wręczył też odznaczenia państwowe działaczom polonijnym.

1/3 Polaków jest poza granicami kraju

W swoim wystąpieniu Nawrocki podkreślił, iż cieszy się, że w skład Rady weszli „doskonali fachowcy, specjaliści, a przede wszystkim ci, którzy są w stanie zdiagnozować potrzeby Polaków poza granicami Polski”. Zwrócił uwagę, że „jedna trzecia polskiego narodu pozostaje poza granicami Polski”. Jak jednak podkreślił, nie jest to „fakt obciążający”, a „nasz wielki walor, który wspólnie chcemy móc wykorzystać”.

Lekarze, wykładowcy, przedsiębiorcy, pracownicy

Prezydent zauważył, że Polacy na świecie to dziś często lekarze, intelektualiści, wykładowcy, przedsiębiorcy, pracownicy.

To ci, którzy decydują o potencjale Rzeczpospolitej Polskiej, o czym przekonywaliśmy się już wielokrotnie - gdy tacy jak wy, i wy osobiście, drodzy państwo - decydowali o tym (…) że Polska mogła wchodzić do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Bo wykonywali swoją pracę choćby w Stanach Zjednoczonych i w innych regionach świata - lobbując, walcząc o to, aby polski interes został zrealizowany - powiedział.

Wielka moc narodu

Prezydent ocenił, że „to wielka moc polskiego narodu poza granicami Polski i wielka praca” wykonywana każdego dnia, za którą dziękuje.

Naszym zadaniem - moim jako prezydenta Polski i państwa zadaniem - pozostaje to, aby nigdy jedna trzecia narodu pozostająca poza granicami Polski nie oderwała się od dwóch trzecich, które pozostają w granicach Rzeczpospolitej Polskiej - podkreślił Nawrocki. Dodał, że cieszy się, iż powstała nowa Rada, która pokazuje, że „państwo polskie nigdy nie zostawi Polaków poza granicami”.

Upomina się o sprawy Polaków poza granicami kraju

Prezydent zaznaczył, że on także, „podczas wszystkich wyjazdów zagranicznych, upomina się o sprawy Polaków poza granicami Polski”.

Czego państwo śledzicie konkretne efekty, a będzie ich z całą pewnością więcej - zadeklarował. Bez waszego głosy, bez funkcjonowania Rady, bez próby zoptymalizowania naszej współpracy, to będzie trudne - ocenił

Wróćcie do Polski!

Nawrocki zaznaczył, że „przed nami także wielkie strategiczne zadanie”.

Z 20 milionów Polaków pozostających poza granicami są też tacy, którzy wciąż wahają się, czy wrócić do Polski. Są tacy, którzy są gotowi, aby wrócić - powiedział. - Musimy w Radzie do spraw Polonii zrobić wszystko, by stworzyć mechanizm. Mechanizm prawny, mechanizm podatkowy, który zachęci Polaków spoza Rzeczpospolitej, do tego, aby do Polski wrócili - podkreślił.

Zaznaczył, że „nie wrócą wszyscy i tego oczywiście nie oczekujemy”. Ale, jak dodał, ci którzy się wahają muszą od ośrodka prezydenckiego dostać jasny sygnał, że Rzeczpospolita na nich czeka”.

pap, jb

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Sprzedają kostkę masła za 88 groszy! „To chore”

Na kłopoty… butelkomaty mobilne: kurierzy z e-sklepów

Inflacja odjechała! Wszystko drożeje na potęgę

»»Rekordowe ceny paliw na majówkę! – oglądaj „Piątkę wGospodarce” telewizji wPolsce24