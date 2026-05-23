LOT walczył o 153 miliony dolarów odszkodowania od Boeinga. Zapadł niespodziewany wyrok

Ława przysięgłych w sądzie federalnym w Seattle orzekła, że koncern lotniczy Boeing nie jest winny ukrywania problemów dotyczących bezpieczeństwa w samolotach Boeing 737 MAX, wyleasingowanych Polskim Liniom Lotniczym LOT.

Sprawa dotyczy leasingu samolotów Boeing 737 Max, które uziemiono po dwóch zagranicznych katastrofach lotniczych.

LOT chciał 153 miliony dolarów

Polskie linie domagały się 153 milionów dolarów odszkodowania za straty, które - jak twierdzono - wynikły z uziemienia samolotów - przekazała agencja Reuters.

Po dwutygodniowym procesie ława przysięgłych obradowała przez trzy godziny i orzekła, że koncern nie jest winny ukrywania problemów dotyczących bezpieczeństwa w samolotach 737 MAX.

- Jesteśmy zadowoleni z dzisiejszego werdyktu ławy przysięgłych na naszą korzyść – powiedział rzecznik Boeinga.

LOT wydał oświadczenie, w którym uznał decyzję ławy przysięgłych, ale nie wykluczył apelacji. „W związku z tym, że proces prawny może nie być jeszcze zakończony, LOT na tym etapie nie będzie dalej komentował szczegółów postępowania” – przekazała polska firma.

Czy Boeing wprowadzał w błąd?

Zdaniem prawników polskich linii lotniczych amerykański koncern miał wprowadzić w błąd PLL LOT co do ryzyka związanego z leasingowanymi samolotami Boeing 737 Max, w szczególności w zakresie działania systemu MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), który wpływa na kontrolę lotu.

Jak napisał Reuters, Boeing miał również wprowadzić w błąd Federalną Administrację Lotnictwa (FAA), aby uniknąć wymogu szkoleń dla pilotów starszych modeli 737.

Zdaniem LOT-u był to kluczowy argument podczas negocjacji, który wpłynął na wybór MAX-ów zamiast konkurencyjnych Airbusów A320. Były dyrektor operacyjny LOT-u Maciej Wilk zeznał przed ławą przysięgłych, że przejście na samoloty Airbusa wymagałoby „rozległych i kosztownych” szkoleń pilotów.

Przedstawiciele Boeinga odrzucili stawiane zarzuty, twierdząc przed sądem, że LOT nadal eksploatuje samoloty 737 MAX, co zdaniem koncernu podważa twierdzenia o „oszustwie na wielomilionową skalę”.

Ile stracił polski przewoźnik?

LOT pozwał Boeinga w październiku 2021 r. w sądzie federalnym w stanie Waszyngton, zarzucając mu fałszywe przedstawianie bezpieczeństwa, osiągów i efektywności paliwowej leasingowanych maszyn.

LOT miał być na tym stratny ponad 250 mln dol., głównie przez prawie dwuletnie uziemienie samolotów po dwóch zagranicznych katastrofach lotniczych, w których brały udział takie same modele Boeinga, tj. Lion Air w 2018 r. oraz Ethiopian Airlines w 2019 r. Zginęło w nich odpowiednio 189 i 157 osób.

Sprawa LOT-u to pierwszy proces sądowy wytoczony Boeingowi przez linię lotniczą w związku z katastrofami samolotów 737 MAX.

pap, bz

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Za Tuska już 1,27 mld zł długu dziennie więcej!

Rynek elektryków pod dyktando Chin

Droga energia wpędziła niemiecki przemysł w kryzys

»»Bitwa o rachunki za energię – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24