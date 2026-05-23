Ofensywa PiS na wsi. „Wraca ochrona polskiego rolnictwa, zamykamy granicę!”

Państwo skapitulowało na polskiej wsi. I jest to państwo Platformy, PSL-u, Lewicy i Polski 2050 - mówił Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera podczas pierwszej wojewódzkiej konwencji rolnej tej partii. Zapowiadał tanie i długoterminowe kredyty dla rolników.*

W Kózkach na Mazurach odbyła się pierwsza wojewódzka konwencja rolna PiS. W jej trakcie wystąpił m.in. kandydat tej partii na premiera, który przedstawił swoje propozycje dla rolnictwa. Przemysław Czarnek w wystąpieniu inaugurującym spotkanie zapowiedział, że PiS wypracuje program polityki rolnej po serii debat z rolnikami.

Nie ma działań ani pomysłów

Jego zdaniem dbanie o polskie rolnictwo jest równoznaczne z dbaniem o bezpieczeństwo Polski i Polaków. Zapowiedział, że gdy PiS wróci do władzy na polską wieś „wróci normalność”, a granica zostanie zamknięta na produkty dostarczane w ramach umowy Mercosur.

To państwo kompletnie przestało działać. Nie ma żadnego programu, żadnego pomysłu na pomoc rolnikowi, hodowcy, sadownikowi, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo żywnościowe Polski. To państwo skapitulowało na polskiej wsi i jest to państwo Platformy, PSL-u, Lewicy i Polski 2050. To wyraźnie trzeba podkreślać - mówił Czarnek.

W jego ocenie należy rolnikom zaproponować tanie i długoterminowe kredyty, za które rolnicy będą mogli rozwijać swoje gospodarstwa. Polska powinna zwiększyć produkcję zwierzęcą - zarówno bydła, jak i trzody chlewnej.

Jego zdaniem państwo powinno w obecnej sytuacji rynkowej dopłacać rolnikom do ceny zbóż i wspomóc sadowników w związku z wystąpieniem przymrozków. Zauważył, że obecnie rolnicy są pozbawieni wsparcia ze strony państwa.

Koniec z Mercosur

Tylko w ciągu tych kilkunastu dni od wejścia w życie Mercosuru, dopychanego kolanem przez Niemców za zgodą Tuska, Kosiniaka-Kamysza i Krajewskiego, cena kilograma mięsa wołowego spadła z 32 do 27 zł. To o około 15 proc. Tylko w ciągu kilku kilkunastu dni. Co będzie dalej? Ja państwu powiem, co będzie dalej? Wraca normalność na polską wieś. Wraca ochrona polskiego rolnictwa, polskiej hodowli. Wraca ochrona interesów państwa polskiego i wszystkich Polaków. Zamykamy granicę na Mercosur. Wyrzucamy to z naszego słownika języka polskiego – obiecywał Czarnek.

W sobotnim spotkaniu PiS na Mazurach uczestniczył m.in. były minister rolnictwa Robert Telus i regionalni posłowie PiS.

PAP, bz

