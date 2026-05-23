Ofensywa PiS na wsi. „Wraca ochrona polskiego rolnictwa, zamykamy granicę!”
Państwo skapitulowało na polskiej wsi. I jest to państwo Platformy, PSL-u, Lewicy i Polski 2050 - mówił Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera podczas pierwszej wojewódzkiej konwencji rolnej tej partii. Zapowiadał tanie i długoterminowe kredyty dla rolników.*
W Kózkach na Mazurach odbyła się pierwsza wojewódzka konwencja rolna PiS. W jej trakcie wystąpił m.in. kandydat tej partii na premiera, który przedstawił swoje propozycje dla rolnictwa. Przemysław Czarnek w wystąpieniu inaugurującym spotkanie zapowiedział, że PiS wypracuje program polityki rolnej po serii debat z rolnikami.
Nie ma działań ani pomysłów
Jego zdaniem dbanie o polskie rolnictwo jest równoznaczne z dbaniem o bezpieczeństwo Polski i Polaków. Zapowiedział, że gdy PiS wróci do władzy na polską wieś „wróci normalność”, a granica zostanie zamknięta na produkty dostarczane w ramach umowy Mercosur.
- To państwo kompletnie przestało działać. Nie ma żadnego programu, żadnego pomysłu na pomoc rolnikowi, hodowcy, sadownikowi, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo żywnościowe Polski. To państwo skapitulowało na polskiej wsi i jest to państwo Platformy, PSL-u, Lewicy i Polski 2050. To wyraźnie trzeba podkreślać - mówił Czarnek.
W jego ocenie należy rolnikom zaproponować tanie i długoterminowe kredyty, za które rolnicy będą mogli rozwijać swoje gospodarstwa. Polska powinna zwiększyć produkcję zwierzęcą - zarówno bydła, jak i trzody chlewnej.
Jego zdaniem państwo powinno w obecnej sytuacji rynkowej dopłacać rolnikom do ceny zbóż i wspomóc sadowników w związku z wystąpieniem przymrozków. Zauważył, że obecnie rolnicy są pozbawieni wsparcia ze strony państwa.
Koniec z Mercosur
- Tylko w ciągu tych kilkunastu dni od wejścia w życie Mercosuru, dopychanego kolanem przez Niemców za zgodą Tuska, Kosiniaka-Kamysza i Krajewskiego, cena kilograma mięsa wołowego spadła z 32 do 27 zł. To o około 15 proc. Tylko w ciągu kilku kilkunastu dni. Co będzie dalej? Ja państwu powiem, co będzie dalej? Wraca normalność na polską wieś. Wraca ochrona polskiego rolnictwa, polskiej hodowli. Wraca ochrona interesów państwa polskiego i wszystkich Polaków. Zamykamy granicę na Mercosur. Wyrzucamy to z naszego słownika języka polskiego – obiecywał Czarnek.
W sobotnim spotkaniu PiS na Mazurach uczestniczył m.in. były minister rolnictwa Robert Telus i regionalni posłowie PiS.
PAP, bz
