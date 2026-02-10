PGG- strata. Otrzymali miliardy dotacji, teraz zwolnią pracowników

Strata netto Polskiej Grupy Górniczej (PGG) za 2025 rok ma wynieść 5 mld zł — poinformował wiceprezes ds. finansów Bartosz Kępa podczas poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami.

Największy producent węgla w Unii Europejskiej - Polska Grupa Górnicza (PGG) ma odnotować gigantyczną stratę za rok 2025 mimo miliardowych dotacji.

Czasy Tuska. Likwidacja i zwolnienia

Do tego zarząd chce zmniejszyć zatrudnienie o ok. 5 tys. osób - poinformował w poniedziałek prezes spółki Łukasz Deja.

Miliardy dotacji

W ubiegłym roku PGG wydobył zaledwie 14,9 mln ton węgla. W tym czasie do budżetu Polskiej Grupy Górniczej trafiły gigantyczne pieniądze z budżetu sięgające 5,2 mld zł.

Polski gigant na skalę europejską. Czy zatopią kolejną spółkę?

Przypomnijmy, że Polska Grupa Górnicza jest największym producentem węgla w Europie na wszystkie rynki. Produkuje węgiel koksowy, energetyczny oraz węgiel na potrzeby sektora komunalno-bytowego. W 2026 roku spółka planuje zlikwidować dwie kopalnie w imie ratowania klimatu.

Zatrudnienie

Polska Grupa Górnicza zatrudnia ok. 35 tys. osób.

Należy do niej siedem kopalń: ROW (w której skład wchodzą tzw. ruchy Chwałowice, Jankowice, Marcel, Rydułtowy), Ruda (Bielszowice i Halemba), Piast-Ziemowit (Piast i Ziemowit), Bolesław Śmiały, Sośnica, Staszic-Wujek (Murcki-Staszic i Wujek) oraz Mysłowice-Wesoła.

pap, jb

