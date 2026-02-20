NBP w styczniu nie kupował złota

W styczniu polski bank centralny nie kupował złota – wynika z piątkowych danych NBP. Na koniec stycznia w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego było 17,69 mln uncji, czyli ok. 550 ton złota, o wartości przeszło 313,7 mld zł.

W piątek Narodowy Bank Polski opublikował dane m.in. o swoich zasobach złota na koniec stycznia. Wynika z nich, że na koniec ubiegłego miesiąca polski bank centralny posiadał 17,69 mln uncji, czyli ok. 550 ton złota. Tyle samo złota NBP miał na koniec grudnia 2025 r.

Wartość złota w posiadaniu NBP na koniec stycznia wyniosła ponad 313,72 mld zł. W przeliczeniu na euro było to prawie 74,5 mld euro, a na dolary - prawie 88,68 mld.

W styczniu zarząd NBP wyraził zgodę na zwiększenie zasobów złota do 700 ton z 550 ton, które bank centralny miał na koniec 2025 r.

PAP, sek

