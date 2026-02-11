Banki opływają w zyski. Rekordowy rok!

Zysk banków na koniec grudnia 2025 r. wyniósł prawie 48,7 mld zł – poinformował w środę Narodowy Bank Polski. To wynik wyższy o przeszło 8,6 mld zł od osiągniętego na koniec grudnia 2024 r. i o prawie 3,6 mld zł wyższy niż odnotowany na koniec listopada 2025 r.

Narodowy Bank Polski w środę opublikował dane o wynikach sektora bankowego na koniec grudnia 2025 r. Zgodnie z nimi banki odnotowały w tym czasie prawie 48,7 mld zł zysku. Miesiąc wcześniej – czyli na koniec listopada 2025 r. – banki informowały o zysku na poziomie 45,1 mld zł. Z kolei na koniec grudnia 2024 r. wynik banków nie przekraczał 40,1 mld zł.

Z danych NBP wynika, że przychody odsetkowe banków na koniec grudnia wyniosły ponad 175,4 mld zł, a koszty odsetkowe wyniosły nieco ponad 65,9 mld zł. Przychody banków z opłat i prowizji wyniosły nieco ponad 27 mld zł.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Sieć już nie wytrzymuje OZE, Niemcy tną przywileje

Bitwa o Małaszewicze. Inwestycja czeka na decyzje rządu

Prof. Witold Modzelewski o KSeF: Absurdu naprawić się nie da

»»Złoto na huśtawce! Gotówka coraz mocniejsza! – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24