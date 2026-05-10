Uwaga, ponad pół miliona migrantów w kolejce do Europy!

Według greckiego ministra ds. migracji Atanasiosa Plewrisa, około 550 tys. migrantów i uchodźców czeka obecnie w Libii na możliwość przeprawy do Europy - podała w niedzielę niemiecka agencja dpa.

Jak podkreślił minister, Grecja ściśle współpracuje z unijną agencją Frontex oraz z władzami Libii w celu zwalczenia gangów przemytniczych oraz zapobiegania nielegalnemu przekraczaniu granicy z UE.

W niedzielę grecka straż przybrzeżna uratowała łącznie 125 osób, którzy podróżowali w dwóch łodziach na południe od Krety - poinformowało greckie radio państwowe, cytowane przez dpa. Funkcjonariusze straży przybrzeżnej spodziewają się, że z powodu korzystnych warunków pogodowych z Libii w kierunku Krety wypłyną kolejne łodzie.

Według danych Biura Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR), w 2025 roku około 42 tys. migrantów dotarło drogą morską na greckie wyspy, a tym samym do Unii Europejskiej.

Grecja od dłuższego czasu jest krajem leżącym na jednym z głównych szlaków migracyjnych z Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji. W latach 2015-2016 w szczycie kryzysu migracyjnego na jej wyspach, w tym na Chios, wylądowało z Turcji prawie milion migrantów. W ostatnich latach ta liczba zmniejszyła się a Grecja znacznie zaostrzyła kontrole i patrole graniczne.

PAP, sek

