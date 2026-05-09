Szok! Szwedzki gigant zamyka megasklep. Nowy trend?

Szwedzki gigant meblowy Ikea podjął sensacyjną decyzję o zamknięciu dużego obiektu w Szwecji. To pierwszy taki przypadek w ojczyźnie marki od ponad czterech dekad - pisze portal businessinsider.com.pl.

IKEA oficjalnie potwierdziła, że jej sklep w Borlänge, w regionie Dalarna, zakończy działalność w obecnej formie do 2027 r. – podaje businessinsider.com.pl.

Duży obiekt, będący częścią lokalnego krajobrazu od 2013 r., zostanie zastąpiony znacznie mniejszą placówką w centrum handlowym Kupolen. Jak podkreślają szwedzkie media, jest to historyczny moment — sieć nie zamknęła żadnego sklepu w swoim rodzimym kraju od ponad 40 lat.

Odwrót Ikei od wielkich magazynów

Decyzja o rezygnacji z obiektu w Borlänge budzi zaskoczenie, ponieważ placówka ta należy do stosunkowo nowych inwestycji. Sklep otwarto zaledwie 13 lat temu po długotrwałych negocjacjach z lokalnymi władzami.

Obecnie strategia firmy ulega jednak wyraźnej zmianie: gigant odchodzi od tradycyjnego, magazynowego formatu na rzecz mniejszych jednostek, które mają być lepiej dopasowane do specyfiki lokalnego rynku - wskazuje businessinsider.com.pl.

Głównym motorem tych zmian jest postępująca cyfryzacja handlu. Według danych firmy już ponad 20 proc. sprzedaży IKEI w Szwecji odbywa się online, a większość klientów proces zakupowy rozpoczyna w sieci jeszcze przed opuszczeniem domu.

Oprac. Sek

