Minister Domański dał swoim ludziom 83 mln zł nagród

Prawie 83 mln zł nagród w dwa lata – tyle Ministerstwo Finansów wypłaciło swoim pracownikom i kadrze kierowniczej. Wszystko w czasie, gdy budżet państwa notuje rekordowy deficyt – podaje portal wPolsce24.tv

Z danych ujawnionych w odpowiedzi na interpelację poselską wynika, że w latach 2024–2025 Ministerstwo Finansów przeznaczyło ponad 82,7 mln zł na nagrody. Najwyższe bonusy sięgały nawet blisko 30 tys. zł dla pojedynczych osób, a miliony trafiły zarówno do kadry kierowniczej, jak i tysięcy pracowników – ustaliła telewizja wPolsce24.

Resort tłumaczy, że środki pochodziły z zaplanowanego funduszu wynagrodzeń, a dodatkowe świadczenia – zwłaszcza dla informatyków – mają zatrzymać specjalistów w administracji. Problem w tym, że dzieje się to w momencie, gdy finanse państwa są w coraz trudniejszej sytuacji.

