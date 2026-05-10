Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i jest w USA

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził w niedzielę wieczorem na antenie Telewizji Republika, że przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Jak poinformował, do USA przyleciał w sobotę. Przed każdym sądem chętnie stanę, a niezawisły sąd amerykański na pewno jest sądem niezawisłym - powiedział w niedzielę Zbigniew Ziobro.

W niedzielę media poinformowały, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i udał się do Stanów Zjednoczonych. Prokuratura Krajowa informowała wczesnym popołudniem, że nie dysponuje „danymi potwierdzającymi wyjazd podejrzanego Zbigniewa Ziobry poza strefę Schengen”.

Ziobro: przed każdym sądem chętnie stanę

TV Republika, na antenie której Ziobro udzielił niedzielnego wywiadu oświadczyła, że Ziobro będzie komentatorem politycznym stacji. „To dla mnie zaszczyt” - odparł Ziobro.

B. minister sprawiedliwości zapewnił, że nie jest prawdą iż uciekł z Polski. Przebywałem na legalnej, ogłoszonej miesiąc wcześniej konferencji prasowej w Budapeszcie - powiedział. Ziobro zapewnił, że przed każdym sądem chętnie stanie, „a niezawisły sąd amerykański na pewno jest sądem niezawisłym”.

Jeżeli chcą wytaczać sprawę ekstradycyjną, proszę bardzo, sam jako prokurator generalny pamiętam swoje boje w sprawach ekstradycyjnych ze Stanami Zjednoczonymi i to jest procedura wymagająca - powiedział Ziobro.

Prokuratura Krajowa sformułowała wobec Ziobry i jego b. zastępcy w MS Marcina Romanowskiego zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

PAP, sek

