Dron szpiegujący spadł koło granicy z Rosją

Niezidentyfikowany obiekt latający znaleziono w sobotę w okolicach Bartoszyc (woj. warmińsko-mazurskie) - poinformowała Żandarmeria Wojskowa. Prawdopodobnie jest to dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nieposiadający cech bojowych – dodano.

Jak przekazała PAP policja, obiekt został znaleziony w polu koło wsi Osieka. To około 20 km od polsko-rosyjskiej granicy z obwodem królewieckim.

„Pierwsze czynności na miejscu zdarzenia wskazują, iż jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nie posiadający cech bojowych” - poinformował w komunikacie rzecznik prasowy Komendanta Głównego ŻW ppłk Dariusz Rozkosz. Zaznaczył, że postępowanie w tej sprawie prowadzi Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem Prokuratora 8. Wydziału do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Na miejscu trwają czynności procesowe.

Zgłoszenie od osoby, która w okolicach wsi Osieka znalazła przedmiot przypominający drona, dostała w sobotę rano policja z Bartoszyc.

„Policjanci potwierdzili, że taki przedmiot leży na polu. Zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia. Powiadomiliśmy inne służby, w tym wojsko i prokuraturę” - powiedziała PAP podkom. Marta Kabelis z bartoszyckiej policji.

Pytana o to, czy na odnalezionym obiekcie znajdują się rosyjskie napisy, nie potwierdziła ani nie zaprzeczyła. - Za wcześnie, żeby mówić na ten temat - stwierdziła.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski powiedział PAP, że na miejsce zdarzenia został skierowany prokurator z 8. wydziału ds. wojskowych tej prokuratury.

Potwierdzam, że jest to niewielki obiekt latający, nie stwarza zagrożenia dla ludności cywilnej. Kraju pochodzenia nie wskazujemy. Urządzenie zostanie zabezpieczone i przekazane do dalszych badań - poinformował.

RMF24, powołując się na nieoficjalne informacje swojego reportera, podało, że na odnalezionym obiekcie są napisy wykonane cyrylicą, a urządzenie jest wyposażone w kamerę bądź kamery.

PAP, sek

