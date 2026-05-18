wPolsce24: Czy dzieci to przedmiot globalnego biznesu?

Czy dzieci mogą stać się elementem międzynarodowego biznesu? Czy istnieje rynek, na którym życie zaczyna się od umowy i pieniędzy? W poniedziałek o 20:10 na antenie wPolsce24 premierowy dokument ujawniający kulisy wydarzenia, którego w Polsce jeszcze zorganizować się nie da, ale w Niemczech już nikogo nie zszokowało! - zapowiada portal wPolsce24.tv.

Reporterzy telewizji wPolsce24 dotarli na targi organizowane przez międzynarodową organizację Men Having Babies w Berlinie. Na miejscu – prezentacje, oferty i konkretne instrukcje: gdzie szukać surogatek, jakie kraje wybierać i jak poradzić sobie z przepisami prawa, by legalnie wynająć sobie macicę. W filmie pojawiają się również eksperci i prawnicy, którzy tłumaczą, jak wygląda proces uznania rodzicielstwa w Polsce.

Twórcy dokumentu stawiają trudne pytania: gdzie przebiega granica między marzeniem o rodzicielstwie a kontrowersyjnym rynkiem usług reprodukcyjnych?

To materiał, który jednych oburzy, innych zmusi do refleksji. Jedno jest pewne – obok tego tematu nie da się przejść obojętnie.

