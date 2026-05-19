Koszty mieszkań wzrosły o 100 proc.!
Koszty budowy mieszkań w Polsce wzrosły o 100 proc. w ciągu dekady – podaje firma Emmerson Evaluation.
Średnia cena mieszkań w całym kraju przekroczyła 15 tys. zł za m². W największych miastach, takich jak Gdańsk za m2 zapłacimy 18 356 zł, w Krakowie 17 054 zł, we Wrocławiu 15 349 zł a w Poznaniu 14 176 zł.
Przyczyny wzrostu cen
Rosną koszty materiałów i robocizny, a te ograniczają możliwości obniżek cen mieszkań.
Według Emmerson Evaluation sam koszt budowy 1 m² mieszkania w Warszawie wyniósł pod koniec 2025 r. średnio ok. 8 tys. zł, podczas gdy dekadę wcześniej było to 3,65 tys. zł.
Deweloperzy działają w warunkach rosnącej niepewności, gdzie wahania cen materiałów i robocizny bezpośrednio wpływają na budżety inwestycji i politykę cenową.
Drożej w dużych miastach
Eksperci wskazują, że wyższe koszty realizacji oraz ograniczona podaż gruntów windują średnie ceny mieszkań szczególnie w dużych miastach.
Prognozy na przyszłość
Prognozy cen na 10 lat są obarczone dużą niepewnością, ale należy pod uwagę kilka kluczowych czynników:
Demografia
Polska zmaga się z jednym z najgłębszych kryzysów demograficznych w Europie, na który składają się drastyczny spadek dzietności, starzenie się społeczeństwa oraz ogólny ubytek ludności
Pustostany (wolne mieszkania)
W Polsce mamy ok. 2 mln mieszkaniowych pustostanów. Ich liczba będzie rosła i za kilka lat może we wszystkich powiatach przewyższyć potrzeby mieszkaniowe. Populacja Polski wynosi obecnie ok. 37,28 mln osób. Tylko w ciągu roku ubyło nas około 155 tysięcy.
Czynniki ekonomiczne
Stopy procentowe mają kluczowy wpływ na ceny na rynku nieruchomości – wysokie stopy ograniczają zdolność kredytową i spowalniają rynek. Również inflacja oraz koszty materiałów budowlanych odgrywają istotną rolę: jeśli będą rosnąć wolniej niż w ostatnich latach, może to ograniczyć dynamikę wzrostu cen mieszkań. Kolejnym czynnikiem jest polityka państwa – programy wspierające mieszkania (np. dopłaty czy tanie kredyty) mogą zwiększyć popyt w krótkim okresie, ale mają ograniczony wpływ na ceny w długim terminie
Podsumowując, w dużych miastach w kolejnych latach spodziewamy się stabilizacji lub umiarkowanego wzrostu cen, natomiast w małych miastach i na peryferiach przewiduje się spadki lub stagnację cen.
