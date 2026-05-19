"Efekty widać". Obajtek komentuje raport "Polska 19. w rankingu"

Nasz kraj zajmuje szóste miejsce w Europie i 19. na świecie wśród państw, w których najtrudniej robi się interesy - informuje „Puls Biznesu”.

W najnowszej edycji globalnego raportu TMF Global Business Complexity Index 2026 pozycja Polski jest daleko od najlepszych. W Polsce bardzo trudno prowadzi się biznes.

Przepisy, przeszkody i hamulce

TMF Group analizuje 292 wskaźniki dotyczące kluczowych aspektów prowadzenia działalności - od przepisów rachunkowo-podatkowych przez prawo pracy po zarządzanie podmiotami prawnymi.

Gdzie jest lepiej?

Przedsiębiorcom łatwiej działa się u naszych sąsiadów – w Niemczech i Czechach, które oferują korzystniejsze warunki. W światowym rankingu najbardziej przyjaznych biznesowi krajów na czoło wysunęły się Dania i Malta, a Czechy trafiły do pierwszej dziesiątki.

Polska przepisowa

Polska zazwyczaj jest oceniana negatywnie głównie przez złożone przepisy, rozbudowane obowiązki administracyjne, konieczność składania wielu raportów oraz powtarzania tych samych informacji w dokumentach ustawowych. Dodatkową barierą jest obowiązek prowadzenia części dokumentacji w języku polskim.

Komentarz europosła Daniela Obajtka

Nie robią żadnych inwestycji, gospodarka hamuje, zamiast tego gonią tych, którzy do rozwoju gospodarczego się przyczyniali. Efekty widać 👇 - przekonuje Daniel Obajtek, były prezes Orlenu.

pap,x, jb