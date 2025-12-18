Nagrody w górnictwie podbiły wzrost płac w listopadzie

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) wzrosło o 7,1 proc. r/r w listopadzie br., zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 0,8 proc. r/r, podał Główny Urząd Statystyczny.

„W listopadzie 2025 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6 413,8 tys. etatów i było o 0,8 proc. niższe niż przed rokiem. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2025 r. wyniosło 9 078,16 zł, tj. wzrosło nominalnie o 7,1 proc. w porównaniu listopadem ub. roku” - czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy przewidywał 6,3 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 0,9 proc. spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

Analityk Portu: dane o płacach powyżej oczekiwań

Przy inflacji na poziomie około 2,5 proc. realne wynagrodzenia wzrosły o blisko 4,5 proc. r/r, pozostając solidnie na plusie – podkreśla w komentarzu o danych GUS analityk platformy inwestycyjnej Portu.

„Nominalna dynamika płac od kilku miesięcy wyraźnie hamuje i ten trend pozostaje aktualny. W ujęciu realnym sytuacja wygląda jednak znacznie stabilniej. Realna dynamika wynagrodzeń utrzymuje się na zbliżonym poziomie już od kilku miesięcy, z wyjątkiem października, kiedy była wyraźnie niższa. Niska inflacja amortyzuje spowolnienie nominalnego wzrostu płac i pozwala utrzymać realny wzrost dochodów pracowników” – pisze Andrzej Gwiżdż, analityk Portu.

W kolejnych miesiącach spodziewamy się dalszego stopniowego spadku nominalnej dynamiki wynagrodzeń, prawdopodobnie w kierunku poziomów około 6 proc. r/r, przy utrzymaniu dodatniej, choć już mniej dynamicznej realnej dynamiki wzrostu płac.

Analitycy ING Banku: ostrożność w ocenie kondycji rynku pracy

Wzrost dynamiki płac w listopadzie (do 7,1 proc.r/r z 6,6 proc.r/r w październiku) zawdzięczamy nagrodom w górnictwie, co pozwoliło na wzrost płac w tym sektorze w listopadzie o 3,4 proc.r/r, po spadku o 1,6 proc.r/r w październiku. Dodatkowo dwucyfrowy wzrost płac w transporcie i magazynowaniu (11,1 proc.r/r) po słabym październiku (2,4 proc.r/r). Stopniowo ustępuje presja płacowa w usługach, co powinno sprzyjać dalszej dezinflacji cen usług - komentują dane o płacach analitycy ING Bank.

Wreszcie nieco lepsze dane o zatrudnieniu, które w porównaniu do października wzrosło o 9tys., mocniej niż sezonowo ostatnie 2 lata. Roczny spadek wciąż -0,8 proc.r/r. Jednak powrót spadków produkcji sugeruje ostrożność w ocenie sytuacji na rynku pracy. Podobne wnioski nasuwa utrzymujący się spadek ofert pracy w zaawansowanej fazie cyklu gospodarczego – podkreślają bankowi ekonomiści w komentarzu o danych z rynku pracy.

Analitycy mBanku: podbicie impetu płac nie oznacza zmiany zniżkowego trendu

Listopad przynosi wyższy niż oczekiwano wzrost płac, co przekłada się na lekkie podbicie impetu wzrostu. Nie sądzimy, że jest to zmiana kierunku, a do niższych dynamik powinniśmy powrócić w kolejnych miesiącach - wskazują ekonomiści mBanku.

Eksperci PKO BP: nadzieja na odbudowę popytu na pracę

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie wzrosło o 7,1 proc. r/r po wzroście o 6,6 proc. r/r w październiku. Dynamika płac była wyższa od konsensusu (6,3 proc. r/r), jednak bliska naszej prognozy (7,0 proc. r/r). Przyspieszenie względem paź. było konsekwencją wypłaty barbórek (płace w górnictwie wrosły o 4,3 proc. r/r vs 1,6 proc. r/r w październiku) oraz odbicia dynamiki w transporcie i gospodarce magazynowej (do 11,1 proc. r/r z 2,4 proc. r/r). Przeciętne zatrudnienie w listopadzie zwiększyło się o solidne 9 tys. etatów, jednak nadal było o 0,8 proc. niższe r/r. Dynamika nominalnych wynagrodzeń znajduje się w średnioterminowym trendzie spadkowym, a ich wzrost realny ustabilizował się w okolicy 4,0 proc. r/r. Wzrost zatrudnienia w listopadzie daje nadzieję na odbudowę popytu na pracę - komentują dane GUS eksperci PKO Banku Polskiego.

