W styczniu kolejny bardzo zły sygnał z rynku pracy!

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) wzrosło o 6,1 proc. r/r w styczniu br., zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 0,8 proc. r/r, podał Główny Urząd Statystyczny.

„W styczniu 2026 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 0,2 proc. niższe niż w grudniu 2025 r. i o 0,8 proc. niższe niż przed rokiem. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2026 r. było niższe o 6,1 proc. niż w grudniu 2025 r. i wzrosło nominalnie o 6,1 proc. w porównaniu ze styczniem 2025 r.” - czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy przewidywał 7,2 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 0,6 proc. spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

Wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw w Polsce r/r / autor: materiały prasowe Portu

Analityk Portu: wzrost wynagrodzeń traci impet

W styczniu przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 9 002 zł, co oznacza wzrost o 6,1 proc. r/r. Odczyt okazał się wyraźnie niższy od rynkowych prognoz zakładających dynamikę na poziomie 7,2 proc. r/r oraz istotnie słabszy od grudniowego wzrostu wynoszącego 8,6 proc. r/r. W ujęciu realnym wynagrodzenia wzrosły o 3,8 proc. r/r. – referują sytuacje z wynagrodzeniami analitycy Portu.

„Styczniowy odczyt potwierdza stabilność rynku pracy, choć dynamika wzrostu wynagrodzeń wyraźnie hamuje. Grudniowy skok płac był w dużej mierze efektem jednorazowych premii, natomiast początek roku przyniósł powrót do niższej ścieżki wzrostu. W kolejnych miesiącach oczekujemy dalszego spadku dynamiki wynagrodzeń w okolice 5 proc.. Jest to konsekwencją przede wszystkim niższej inflacji, symbolicznego wzrostu płacy minimalnej oraz słabszej koniunktury w części sektorów - skomentował dane Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

Mimo spadku nominalnej dynamiki, dzięki niskiej inflacji sytuacja pracowników nadal będzie się poprawiać w ujęciu realnym, co powinno wspierać konsumpcję i pośrednio wzrost gospodarczy. Coraz wyraźniej widoczny jest jednak spadek presji płacowej. Decyzje o podwyżkach stają się bardziej selektywne, a część firm koncentruje się raczej na optymalizacji kosztów niż zwiększaniu zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń. Presja płacowa będzie utrzymywać się głównie w zawodach deficytowych oraz sektorach wymagających wysokich kompetencji. W mniej perspektywicznych branżach w 2026 roku możliwa jest stagnacja wynagrodzeń, co może prowadzić do dalszego pogłębiania różnic płacowych między sektorami” – przewiduje analityk Portu.

Analitycy Banku Pekao: tąpnięcie to kwestia wysokiej bazy sprzed miesiąca

MOCNE wyhamowanie dynamiki płac w styczniu do 6,1 proc. r/r wobec 8,6 proc. w grudniu. To tąpnięcie to kwestia wysokiej bazy sprzed miesiąca wygenerowanej przez końcoworoczne premie i bonusy. Odczyt poniżej konsensusu (7,2 proc.), blisko naszej prognozy (6,4 proc.); kierunek na ten rok 5,5 proc. - wskazują analitycy Banku Pekao.

Eksperci mBanku: wiele firm nie zrealizowało planów = brak premii

Przyspieszenie płac w grudniu 2025 tymczasowe?Czy raczej spowolnienie w styczniu 2026 tymczasowe? Oba. Uważamy, że pogoda odegrała swoją rolę, przez co wiele firm nie zrealizowało planów (=brak premii). Prawdziwy wzrost płac jest gdzieś pomiędzy (~7 proc.?). Ale idziemy poniżej 6 proc. – stwierdzają eksperci mBanku.

Ekonomiści PKO BP: początek roku zwykle przynosił silne wzrosty zatrudnienia, ale nie teraz

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu wyniosło 9002,47 PLN, co przekłada się na wzrost o 6,1 proc. r/r wobec 8,6 proc. r/r w grudniu. Dynamika płac była istotnie niższa od konsensusu i naszej prognozy (kons.: 7,2 proc. r/r, PKOe: 6,8 proc. r/r). Hamowanie dynamiki wynagrodzeń potwierdza, że grudniowe dane były jedynie jednorazowym zaburzeniem. W ujęciu realnym płace wzrosły o 3,8 proc. r/r, także wracając do trendu gasnącej dynamiki. Przeciętne zatrudnienie w styczniu spadło o 9 tys. etatów, choć początek roku zwykle przynosił silne wzrosty zatrudnienia, a od 2006 zatrudnienie w styczniu spadło m/m dotychczas tylko raz, w 2021. Dane z rynku pracy będą wspierały RPP w obniżeniu stóp na posiedzeniu w marcu - podkreślają analitycy PKO Banku Polskiego.

ISBnews, X, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Nagonka na górników trwa, a likwidacja górnictwa przyśpiesza

Lagarde odejdzie z EBC? Ucieczka przed Le Pen

Rekordowy kontrakt kolejowy nie dla polskich firm?

»»”Atomowe szanse” polskich firm – oglądaj „Piątkę wGospodarce” telewizji wPolsce24