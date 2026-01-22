Zaskakujące tempo wzrostu płac w firmach!

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) wzrosło o 8,6 proc. r/r w grudniu ub.r., zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 0,7 proc. r/r, podał Główny Urząd Statystyczny.

„W grudniu 2025 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 0,1 proc. niż w listopadzie 2025 r. i było o 0,7 proc. niższe niż przed rokiem. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2025 r. było wyższe o 5,6 proc. niż w listopadzie 2025 r. i wzrosło nominalnie o 8,6 proc. w porównaniu z grudniem 2024 r.” - czytamy w komunikacie GUS.

Konsensus rynkowy przewidywał 6,9 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 0,7 proc. spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

Płace i zatrudnienie w przedsiębiorstwach / autor: materiały prasowe Portu

Analitycy Banku Pekao: efekt hojnych premii świątecznych

Mocna końcówka roku na rynku pracy – płace wyraźnie w górę do 8,6 proc. r/r z 7,1 proc. miesiąc wcześniej, konsensus 6,9 proc. Wynagrodzeniom pomogła niska baza sprzed roku, wzrosty rozlane są po większości kategorii. Wygląda to na efekt hojnych premii świątecznych/rocznych - oceniają analitycy Banku Pekao.

Ekonomiści ING BSK: płace obniżają ryzyko obniżki stóp już w lutym

Przyspieszenie tempa wzrostu płac w grudniu do 8,6 proc.r/r z 7,1 proc. w listopadzie obniża ryzyko obniżki stóp procentowych NBP już w lutym. Przerwa w obniżkach stóp potrwa do marca, kiedy projekcja powinna potwierdzić trwały spadek inflacji. Taki pozostaje nasz scenariusz bazowy - przewidują eksperci ING Banku Śląskiego.

Analitycy mBanku: niezbędna korekta o czynniki sezonowe

Wynagrodzenia w grudniu przyspieszyły do 8,6 proc. r/r. To wynik zdecydowanie wyższy niż rynkowy konsensus w okolicy 7 proc.. Po korekcie o czynniki sezonowe wzrost był jednak zdecydowanie mniejszy, więc miary impetu pozostały na zbliżonych poziomach - interpretują dane ekonomiści mBanku.

Analityk Portu: trend w płacach pozostaje spadkowy

„Choć grudniowy odczyt chwilowo podnosi dynamikę wynagrodzeń, w szerszym ujęciu trend pozostaje spadkowy. Tempo nominalnego wzrostu płac w ostatnich miesiącach stopniowo hamuje. W ujęciu realnym sytuacja pozostaje jednak stabilna. Dzięki silnej dezinflacji obserwowanej w całym 2025 roku realny wzrost wynagrodzeń utrzymuje się na wysokim poziomie. Spadek inflacji skutecznie amortyzował słabszy wzrost nominalny i pozwolił utrzymać wyraźnie dodatnią dynamikę siły nabywczej dochodów pracowników” – skomentował dane Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

W kolejnych miesiącach nominalny wzrost wynagrodzeń może stopniowo zbliżać się w okolice 5-6 proc.. Przy stabilnej inflacji będzie to jednak oznaczać dalszy, umiarkowany wzrost siły nabywczej, choć nie tak dynamiczny jak w poprzednim roku. Coraz wyraźniej widać też spadek presji płacowej. Większość firm nie planuje podwyżek w pierwszej połowie roku, a decyzje płacowe stają się coraz bardziej selektywne.

Presja płacowa będzie utrzymywać się głównie w zawodach deficytowych. W mniej perspektywicznych branżach w 2026 roku możliwa jest stagnacja wynagrodzeń, co może prowadzić do dalszego pogłębiania różnic płacowych między sektorami. Coraz większe znaczenie w kształtowaniu płac będzie miała również produktywność” - twierdzi analityk Portu.

ISBnews

