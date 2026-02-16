Wojna gigantów na rynku mediów. Paramount wraca do gry

Członkowie zarządu Warner Bros. Discovery rozważają wznowienie rozmów z koncernem Paramount Skydance na temat przejęcia firmy - podał w niedzielę Bloomberg. Ma to być efekt ulepszonej oferty Paramount Skydance.

Według agencji, która powołuje się na osoby wtajemniczone w rozmowy, członkowie władz WBD zastanawiają się, czy nowa oferta Paramount nie zagwarantowałaby lepszych warunków niż rywalizujący z Paramount Netflix, z którym WBD już wcześniej zawarło umowę o przejęciu.

Mimo umowy WBD z Netflixem, Paramount nie zrezygnował ze starań o zakup Warner Bros., a w ubiegłym tygodniu złożył ulepszoną propozycję zakupu całego przedsiębiorstwa, która zawiera m.in. pokrycie 2,8 mld dolarów kary za zerwanie umowy z Netflixem, wsparcie w refinansowaniu zadłużenia spółki oraz wypłatę odszkodowania akcjonariuszom, jeśli proces przejęcia nie zakończy się do końca roku.

Wznowienie wojny na oferty

Według Bloomberga, skutkiem oferty może być wznowienie wojny licytacyjnej między Paramount Skydance i Netflixem. Zarząd WBD nie podjął jeszcze żadnej decyzji, lecz do niedawna konsekwentnie odrzucał starania firmy.

Potencjalna zmiana zdania sygnalizuje, że zabiegi Paramount o przejęcie WBD z pominięciem zarządu i zwróceniem się bezpośrednio do akcjonariuszy mogą odnosić skutki. Szereg akcjonariuszy Warner Bros. publicznie wezwał zarząd do rozważenia oferty Paramount, choć jak dotąd koncern zdołał pozyskać jedynie niecałe 2 proc. akcji WBD.

O ile Paramount chce nabyć całość WBD za cenę 30 dolarów za akcję, Netflix oferuje kupno tylko części przedsiębiorstwa odpowiedzialną za platformy streamingowe i studia filmowe, bez posiadanych przez WBD kanałów telewizyjnych, jak CNN, MTV, TNT czy polskiego TVN. Cena oferowana przez Netflix to 27,75 USD za akcję.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP), sek

