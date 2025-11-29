Usterki maszyn Airbusa. Wstrząs dla linii lotniczych

Możliwość wystąpienia awarii układu sterowania lotem spowodowana promieniowaniem słonecznym zmusiła Airbusa do przeprowadzenia jednej z największych akcji serwisowych w 55-letniej historii producenta. Wstrząsnęło to m.in. amerykańskimi liniami lotniczymi i utrudniło globalny ruch w okresie świątecznym.

Airbus zarządził pilną akcję serwisową około 6 tys. samolotów z rodziny A320 po tym, jak ujawniono, że „intensywne promieniowanie słoneczne może zakłócić przekaz danych kluczowych dla funkcjonowania układu sterowania lotem”. Dyrektywa producenta, dotycząca ponad połowy wszystkich A320, będących w eksploatacji, zmusza linie lotnicze do aktualizacji oprogramowania sterowania lotem – szybkiej naprawy trwającej około dwóch godzin, ale koniecznej do ponownego uruchomienia samolotów. Akcja serwisowa najbardziej dotknęła USA.

Dochodzenie wszczęła amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA). Associated Press podała, że także Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) nakazała operatorom A320 rozwiązanie problemu, który może spowodować zakłócenia w rozkładach lotów.

Linie lotnicze na całym świecie ostrzegają przed zakłóceniami

Linie lotnicze na całym świecie ostrzegały przed lawinowymi zakłóceniami: Avianca zamknęła sprzedaż biletów do 8 grudnia, Air France odwołała 35 lotów, Volaris napotkał opóźnienia sięgające 72 godzin. Japońska linia ANA odwołała 65 lotów krajowych, co dotknęło około 9,5 tys. pasażerów.

W obliczu szerokiego zasięgu akcji, analitycy – jak podał Reuters – podkreślili, że część samolotów można poddać modernizacji oprogramowania między kolejnymi rejsami lub w nocy.

Według Reutersa American Airlines muszą naprawić 340 samolotów. Zamierzają zakończyć akcję serwisową „z bezpieczeństwem jako priorytetem”. Delta zgłosiła niecałe 50 uszkodzonych A321neo, United sześć.

Czterech z dziesięciu największych operatorów A320 na świecie to przewoźnicy amerykańscy. Rodzi to zakłócenia w szczytowym okresie podróży w weekend Święta Dziękczynienia.

Widok z kabiny A320 - na zdjęciu symulator lotu / autor: Pixabay

Co jest źródłem problemów technicznych?

Airbus łączył kłopoty z komputerem sterującym lotem ELAC, który przetwarza sygnały pilota na polecenia dotyczące pochylenia. Chociaż Thales, producent urządzenia, twierdzi, że jego sprzęt spełnia specyfikacje Airbusa, uszkodzone dane wywołane rozbłyskami słonecznymi doprowadziły 30 października do „nagłego, niekontrolowanego spadku wysokości” samolotu JetBlue lecącego z Meksyku do USA. Maszyna awaryjnie lądowała w Tampie na Florydzie.

Spółka przekazała, że w przypadku około dwóch trzecich samolotów, które zostaną objęte wymianą oprogramowania, wycofanie z eksploatacji będzie oznaczać „stosunkowo krótkie uziemienie”. Mimo to, jak oceniają źródła branży lotniczej, na które powołuje się Reuters, rozmiar operacji spowoduje znaczne zakłócenia. Ponadto, jak podkreśliła agencja, setki samolotów mogą również wymagać wymiany sprzętu, co doprowadzi do trwających po kilka tygodni przerw w eksploatacji.

Francuski producent szacuje, że obecnie w eksploatacji jest około 11,3 tys. samolotów z rodziny A320, w tym 6,4 tys. z podstawowego modelu A320.

Źródła branżowe informują, że polskie linie lotnicze LOT nie mają w swojej flocie tych maszyn.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP), sek

