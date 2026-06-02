Zmasowany atak na Kijów. Ukraina: pożary i ranni

We wtorek nad ranem Kijów został celem zmasowanego ataku rosyjskich sił zbrojnych, obejmującego użycie rakiet i dronów. Nad stolicą Ukrainy unosi się gęsta chmura dymu, a lokalne władze informują o licznych pożarach budynków mieszkalnych i infrastruktury miejskiej.

Sytuacja w mieście i działania władz

Burmistrz Kijowa, Witalij Kliczko, przekazał za pośrednictwem platformy Telegram, że ogień objął co najmniej dwa budynki mieszkalne. W dzielnicy Podił wybuchł duży pożar, natomiast w dzielnicy Obołon ogień objął samochody i miejsca w pobliżu przedszkola. Według wstępnych raportów dwie osoby odniosły obrażenia.

Ponadto w jednym z 24-piętrowych wieżowców doszło do poważnych uszkodzeń konstrukcji, a niektóre osoby mogły zostać uwięzione pod gruzami. W reakcji na atak tysiące mieszkańców schroniło się na stacjach metra i w innych tymczasowych schronieniach.

Wołodymyr Zełenski ostrzegał

Dzień wcześniej prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w nagraniu wideo informował o możliwym zmasowanym rosyjskim ataku i apelował do mieszkańców Kijowa o zwracanie uwagi na sygnały alarmowe.

Rosja wcześniej zapowiadała „systematyczne uderzenia na cele wojskowe i centra decyzyjne w Kijowie” oraz wezwała obcokrajowców, w tym dyplomatów, do opuszczenia miasta. Władze rosyjskie podkreślają, że działania te mają być odpowiedzią na atak ukraińskich dronów na okupowanym rejonie Ługańska, w którym zginęło 21 osób. Ukraińskie władze zaprzeczyły odpowiedzialności za ten incydent.

Sytuacja w innych regionach Ukrainy

Ołeh Syniehubow, gubernator obwodu charkowskiego, poinformował, że w wyniku nocnych ataków Rosji w tym regionie co najmniej sześć osób zostało rannych, w tym 11-letnia dziewczynka.

pap, jb