Rząd planuje nowy podatek. Uderzy w kieszenie Polaków

Ministerstwo Finansów proponuje czasowy podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Danina miałaby obowiązywać od 1 sierpnia 2026 r., ale objąć dochody od 1 marca 2026 r.

Krytyczny stan finansów publicznych oraz nieudolne zarządzanie rządu sprawiają, że władze szukają kolejnych sposobów na zwiększenie wpływów z kieszeni Polaków. Jednym z pomysłów jest opodatkowanie wypracowanych zysków firm paliwowych.

Co budzi największe kontrowersje, to fakt, że przepisy mają działać wstecz, obejmując dochody osiągnięte jeszcze przed wejściem w życie ustawy.

Stawka podatku ma wynieść 75 proc. nadwyżki ponad średnią marżę referencyjną i dotyczyć około 20–30 firm w Polsce.

Na podstawie 300gospodarka, jb