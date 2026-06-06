Kort, piłka, rakieta: tenis nie jest tani

Najlepsi tenisiści świata zarabiają na tenisie po 50 mln euro rocznie, zaś najlepsze tenisistki – po 30-35 mln euro rocznie. Iga Świątek w czasie swojej kariery na korcie zarobiła 35 mln euro, a łącznie z kontraktami marketingowymi zapewne dwa razy tyle. Z perspektywy zwykłego człowieka najważniejsze pytanie brzmi: Ile dziś kosztuje gra na korcie w rekreacyjnym i tym bardziej zaawansowanym wydaniu? Ile trzeba wydać, żeby naśladować Fibaka, Radwańską, Świątek, Hurkacza, czy naszą rodzącą się dziś gwiazdę Maję Chwalińską.

Rakieta, kort i odzież: 1500 złotych na start

Przyjmijmy wariant w miarę rozsądny, i to nie wcale skrajnie budżetowy. Rakieta za 800 zł, buty za 300 zł i puszka piłek za około 30 zł. To daje 1130 zł na start. Oczywiście można kupić tańszą rakietę czy droższe buty, można dorzucić torbę, odzież, owijki, akcesoria. Ale nawet przy dość oszczędnym podejściu start nie jest darmowy. Tenis od początku wymaga wydatku wejściowego, którego nie ma choćby przy nordic walkingu, wędrówkach górskich czy bieganiu.

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Rok gry za 15 000 zł

Prawdziwe koszty zaczynają się wtedy, gdy ktoś chce grać regularnie. Przy treningach z trenerem raz w tygodniu pierwszy rok gry kosztuje mniej więcej od 10 700 zł do 13 900 zł. W tej kwocie mieści się już sprzęt, trener i kort. Jeśli jednak ktoś ma traktować tenis nie jak jedną lekcję tygodniowo, ale jak realny element życia, to zwykle na samym treningu z trenerem się nie kończy. Dochodzi przynajmniej jedna dodatkowa gra tygodniowo z partnerem. Wtedy roczny koszt rośnie do 12 700-16 400 zł. To już nie są pieniądze, które łatwo schować w kategorii „rozrywka”…

Ambitny amator i poziom profesjonalny

Jeśli gramy przez 30 lat, czyli w zasadzie przez większość dorosłego życia, to wydamy równowartość dzisiejszych co najmniej 600 000 zł.

A co jeśli mamy ambicję stać się profesjonalnym graczem? Zdaniem brytyjskiej federacji tenisowej, koszt wychowania profesjonalnego zawodnika można szacować na około 300 tysięcy funtów, czyli lekko licząc 1,5 mln złotych. No i do tego trzeba mieć oczywiście zdrowy organizm, żelazną wolę i talent. Bez nich żadna kwota nie uczyni z adepta tenisowej gwiazdy.

Grzegorz Szafraniec

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