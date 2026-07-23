W strefie euro koszt pieniądza bez zmian

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego utrzymała stopy procentowe bez zmian - poinformowano w czwartkowym komunikacie po posiedzeniu Rady. Bank podał, że pełny wpływ szoku energetycznego na inflację jeszcze się nie ujawnił.

Decyzja była zgodna z oczekiwaniami ankietowanych przez agencję Bloomberg. Podczas poprzedniego posiedzenia EBC podniósł stopy procentowe po raz pierwszy od 2023 r.

Podczas wcześniejszych sześciu posiedzeń EBC pozostawił stopy proc. bez zmian. We wcześniejszym cyklu łagodzenia polityki monetarnej stopa depozytowa została obniżona o 175 pb.

„Stopy proc. depozytu w banku centralnym, podstawowych operacji refinansujących i kredytu w banku centralnym w banku centralnym pozostają bez zmian i wynoszą odpowiednio 2,25 proc., 2,40 proc. i 2,65 proc.” - napisano w komunikacie po posiedzeniu.

EBC: Niepewność utrzymuje się na wysokim poziomie

W komunikacie podano, że EBC pozostaje na dobrej pozycji, żeby reagować na wzrost niepewności.

„Rada Prezesów EBC podjęła decyzję o utrzymaniu trzech kluczowych stóp proc. bez zmian. Perspektywy cen energii, choć bardzo zmienne, są obecnie bliskie wartości bazowej czerwcowych prognoz ekspertów Eurosystemu i znacznie wyższe niż poziomy odnotowane przed konfliktem na Bliskim Wschodzie. Niepewność utrzymuje się na wysokim poziomie, a pełny wpływ szoku energetycznego na inflację jeszcze się nie ujawnił. Rada Prezesów EBC uważnie monitoruje zatem intensywność i czas trwania szoku, a także jego pośrednie i wtórne skutki. Rada Prezesów EBC jest zdecydowana kształtować politykę pieniężną w taki sposób, aby zapewnić stabilizację inflacji na poziomie 2-proc. celu w średnim okresie” - wskazano w komunikacie po posiedzeniu.

„Czwartkowa decyzja zapewnia Radzie Prezesów EBC dobrą pozycję do radzenia sobie z niepewnością wywołaną konfliktem. Rada będzie stosować podejście oparte na danych i oceniać sytuację z posiedzenia na posiedzenie, aby określić odpowiednie nastawienie w polityce pieniężnej. W szczególności decyzje Rady Prezesów EBC w sprawie stóp proc. będą opierać się na ocenie perspektyw inflacji i związanych z nią ryzyk, w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych, a także dynamiki inflacji bazowej i siły transmisji polityki pieniężnej. Rada Prezesów EBC nie określa z góry konkretnej ścieżki stóp proc.” - dodano.

EBC potwierdził po raz kolejny zakończenie reinwestycji w ramach programów PEPP i APP „Portfele programów APP i PEPP są zmniejszane w określonym i przewidywalnym tempie, ponieważ Eurosystem nie reinwestuje już spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych” - napisano.

„Rada Prezesów jest gotowa odpowiednio dostosowywać wszystkie instrumenty w ramach swojego mandatu, by doprowadzić do ustabilizowania się inflacji na docelowym poziomie 2 proc. w średnim okresie i utrzymać płynną transmisję polityki pieniężnej. Ponadto dostępny jest instrument ochrony transmisji, który ma przeciwdziałać nieuzasadnionej, niekontrolowanej dynamice rynku stanowiącej poważne zagrożenie dla transmisji polityki pieniężnej we wszystkich krajach strefy euro, dzięki czemu Rada Prezesów może skuteczniej wypełniać swój mandat w zakresie utrzymania stabilności cen” - dodano.

Po ogłoszeniu decyzji kurs euro spada o 0,16 proc. wobec dolara, do 1,1394. Rentowność 10-letnich bundów rośnie o 2 pb. do 3,2 proc.

Następne posiedzenie EBC odbędzie się 9-10 września.

Inflacja i stopy procentowe w strefie euro / autor: materiały prasowe Portu

Analitycy Portu: test dla EBC to wrześniowe posiedzenie

„Dzisiejsza decyzja nie jest zaskoczeniem, ponieważ rynek oczekiwał pozostawienia stóp bez zmian. Znacznie trudniejsza decyzja czeka jednak EBC na wrześniowym posiedzeniu. Za podwyżką stóp przemawiają inflacja utrzymująca się powyżej celu oraz ropa powyżej 90 dolarów za baryłkę, która ponownie zwiększy presję cenową. Przeciwko podwyżce przemawiają słaby wzrost gospodarczy w strefie euro oraz dalsze zaostrzanie przez banki kryteriów kredytowych. EBC będzie więc musiał zdecydować, czy większym zagrożeniem jest ponowny wzrost inflacji, czy dalsze osłabienie gospodarki” – skomentowali analitycy platformy inwestycyjnej Portu.

Eksperci Banku Pekao: EBC nie wykłada swoich kart

EBC nie zmienił stóp procentowych i tu nie ma zaskoczeń. Komunikat jest dość lakoniczny i nie zdradza, jakimi kartami chce grać bank. EBC miał wykręcić się od drugiej podwyżki, a wg obecnych wycen może co najwyżej walczyć z rynkiem o trzecią podwyżkę (a raczej jej brak) - wskazują z kolei analitycy Banku Pekao.

PAP Biznes, X, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Super nowoczesne polskie drony - powietrzne, lądowe i morskie

1,5 bln zł na kontach Polaków

Setki tysięcy młodych straciło oszczędności życia

»»Paliwo coraz droższe – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24