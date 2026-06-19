Nowy budżet UE: Czy polscy rolnicy naprawdę dostaną więcej?

Z Brukseli płynie ważny sygnał dla polskich rolników. W nowym unijnym budżecie na lata 2028-2034 Polska ma otrzymać na rozwój rolnictwa co najmniej 33,6 mld euro. To więcej niż w obecnej perspektywie Wspólnej Polityki Rolnej, w której dla naszego kraju przewidziano 31,2 mld euro.

Informację potwierdził unijny komisarz ds. rolnictwa, Christophe Hansen. Kwota zabukowana w budżecie dla naszego kraju jest jednak na razie jedynie punktem wyjścia do dalszych negocjacji. Diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach. W tym wypadku są nimi te słowa komisarza Hansena: ”– Ostateczny kształt budżetu, podział środków i zasady przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej będą jeszcze przedmiotem rozmów państw członkowskich oraz Parlamentu Europejskiego”.

Na równi z pieniędzmi ważne są zasady

Dla gospodarstw kluczowe pozostanie nie tylko to, ile pieniędzy do nich trafi, ale także na jakich warunkach będzie można przyznane środki wykorzystać. Liczyć się będą dopłaty bezpośrednie, wsparcie inwestycji, rozwój obszarów wiejskich oraz pomoc dla młodych rolników. Istotne jest również ograniczenie biurokracji i uproszczenie zasad, które w ostatnich latach stały się dla wielu producentów poważnym problemem.

Gra o wysoką stawkę

Stawką są konkurencyjność i dalszy rozwój polskiego rolnictwa. W obliczu wysokich kosztów energii, paliwa, nawozów i kredytów stabilne wsparcie pozostaje jednym z kluczowych warunków utrzymania opłacalności produkcji. Rolnicy czekają na konkrety, które pokażą, czy większa pula środków przełoży się na realne korzyści dla gospodarstw.

Grzegorz Szafraniec

Wiadomoci AGRO, TV wPolsce24

na podst.: PAP, TV wPolsce24