Głośne „nie” dla cięć w rolnictwie
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej stawiają twarde warunki autorom planowanej reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Dla Polski, jednego z jej największych beneficjentów, to nie tylko kwestia budżetu, ale również modelu rozwoju wsi i bezpieczeństwa żywnościowego.
Środki z Brukseli przez dwie dekady napędzały modernizację gospodarstw i infrastruktury. Dziś stabilność dochodów rolników może zostać zachwiana.
Kontrowersyjny limit
Spór dotyczy m.in. limitu dopłat do 100 tys. euro i tzw. degresywności, czyli stopniowego zmniejszania wsparcia proponowanego przez Komisję Europejską. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej obawiają się, że sztywne limity uderzą w duże, efektywne gospodarstwa. Jeszcze większe emocje budzi budżet na lata 2028-2034.
Polska i Węgry jednym głosem
Nowe priorytety Brukseli mogą oznaczać mniej środków na rolnictwo. Warszawa i Budapeszt sprzeciwiają się finansowaniu wsparcia dla Ukrainy kosztem unijnych rolników. Kraje regionu deklarują poparcie dla integracji Kijowa, ale domagają się równych standardów i stabilnego, silnego budżetu Wspólnej Polityki Rolnej.
