Dlaczego tej inwestycji nie będzie?

„Dwa i pół roku opóźnienia. Jesteśmy właśnie w Jedliczu. Nie ma żadnych tak naprawdę inwestycji. Pamiętam, zostawiliśmy tę inwestycję w 70 proc. zaawansowaną” – informuje na YouTube były prezes Orlenu Daniel Obajtek.

W Jedliczach rozpoczęto budowę instalacji biometanolu. Inwestycja miała stanowić szansę zarówno dla rafinerii, jak i dla mieszkańców regionu, zapewniając korzyści ekonomiczne oraz impuls rozwojowy dla całego Podkarpacia.

– Prezes Orlenu nie odwiedził Was? – pyta Daniel Obajtek pracownika, którego twarz nie została pokazana w materiale.

– Ani razu – odpowiada pracownik.

– Dlaczego ta inwestycja nie jest skończona? – dopytuje Obajtek.

– Przyszedł nowy zarząd i był marazm oraz brak decyzyjności. Przez prawie rok nic się nie działo – tylko audyty – odpowiada pracownik.

Co się stało?

Ponad 2 lata rządu w koalicji obywatelskiej widzimy tylko deficyt, zero inwestycji, a ta w Jedliczu jest bardzo potrzebna.

Małe rafinerie w Polsce?

Chcieliśmy skończyć z tym, że wiecznie w Polsce zamykano małe rafinerie. Chcieliśmy te małe rafinerie przemodelować właśnie na biorafinerie - mówi Daniel Obajtek.

Ta inwestycja stanowi istotną szansę rozwojową dla Podkarpacia – regionu, w którym wielu mężczyzn zmuszonych jest do migracji zarobkowej za granicę w poszukiwaniu pracy.

Chcieliśmy rozwijać tutejszą rafinerię w Jedliczu. W związku z tym rozpoczęliśmy największą tego rodzaju inwestycję, która miała uczynić nas konkurencyjnymi w Europie, ponieważ potrzebujemy bioetanolu i musimy lepiej wypełniać narodowy cel wskaźnikowy. To miała być inwestycja bioetanolu drugiej generacji.

Potrzebujemy bioetanol

Bioetanol drugiej generacji w większości nie jest produkowany w Polsce – jest importowany z innych krajów Europy i świata – tłumaczy Daniel Obajtek.

Rozpoczęliśmy inwestycję bioetanolu drugiej generacji. Ten bioetanol miał być produkowany z odpadów rolniczych i zielonych odpadów roślinnych, a jego produkcja miała wynosić 30 000 ton rocznie.

Co to jest ten bioetanol? To jest alkohol który dodaje się do benzyny nie do oleju napędowego tylko do benzyny.

Właśnie ten bioetanol drugiej generacji to alkohol dodawany do paliw. Obecnie około 10 proc. dodaje się go do benzyny. W przyszłości będzie to około 14 proc. Polska nadal sprowadza bioetanol drugiej generacji.

Polacy tracą za rządów Tuska!

Jak komentuje sprawę Daniel Obajtek, „zarabiają inni, a Polska traci”. W jego ocenie brak realizacji inwestycji oznacza również straty dla rolnictwa, które miało być dostawcą surowca.

Produkcja bioetanolu w Jedliczu miała wynosić od 25 000 do 30 000 ton rocznie i opierać się m.in. na słomie (ok. 150 000 ton surowca), a także na odpadach kukurydzianych i innych resztkach roślinnych.

To 2,5 roku opóźnienia. Sądzę, że tej inwestycji nie będzie, ponieważ ludzie, którzy przyszli, nie podejmują żadnych decyzji. Są sparaliżowani strachem. Robią tylko audyty do audytów. A gdzie jest bezpieczeństwo Polski? - informuje europoseł.

Zarabiają obcy zamiast Polacy

Jak komentuje sprawę Daniel Obajtek, „zarabiają inni.

2,5 roku opóźnienia. Sądzę, że tej inwestycji nie będzie, ponieważ ludzie, którzy przyszli, nie podejmują żadnych decyzji. Są sparaliżowani strachem. Robią tylko audyty do audytów. A gdzie jest bezpieczeństwo Polski?

Fatalne rządy Donalda Tuska

Według uczestników rozmowy inwestycja w Jedliczu ma istotne znaczenie dla lokalnej gospodarki. Projekt miał nie tylko wspierać produkcję paliw alternatywnych, ale również tworzyć miejsca pracy i rozwijać sektor przetwórstwa surowców rolniczych.

To daje dodatkowe miejsca pracy i stymuluje rolnictwo”

Znaczenie dla regionu

Choć inwestycja była planowana jako jedna z kluczowych w obszarze biopaliw w Polsce, jej obecny status pozostaje niepewny. W materiale pojawiają się obawy, że dalsze opóźnienia mogą zagrozić jej realizacji, a tym samym przyszłości rafinerii w Jedliczu.

youtube, jb