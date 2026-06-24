Anomalia w wynikach przemysłu. Skąd ten skok?

Nowe zamówienia w przemyśle w maju wzrosły o 143,3 proc. rdr, wobec wzrostu o 1,7 proc. rdr miesiąc wcześniej. W ujęciu miesięcznym zamówienia wzrosły o 135,1 proc., po spadku o 11,5 proc. miesiąc wcześniej- podał Główny Urząd Statystyczny.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.

Eksperci PKO BP: Odpowiedzialnym za ten wzrost może być tylko jeden segment

Zamówienia przemysłowe w maju skokowo wzrosły o 143,3% r/r, przy czym była to zasługa zamówień krajowych. Odpowiedzialnym za ten wzrost może być tylko jeden segment – są to zamówienia wojskowe w ramach programu SAFE - tłumaczą w komentarzu na X ekonomiści PKO Banku Polskiego.

PAP Biznes, X, oprac. sek

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