Jak produkcja odrzutowców stała się znów „zielona”

Sąd Unii Europejskiej stwierdził nieważność unijnych przepisów, które wyłączyły produkcję samolotów przeznaczonych do prywatnego lub komercyjnego lotnictwa biznesowego z katalogu działalności uznawanych za „przejściowe” w ramach tzw. zielonej taksonomii.

Europejska zielona taksonomia to unijny system klasyfikacji, który określa, jakie rodzaje działalności gospodarczej można uznać za zrównoważone środowiskowo. Została ustanowiona w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Celem było stworzenie wspólnych zasad dla inwestorów, banków i firm, tak aby łatwiej ocenić, czy dana inwestycja rzeczywiście wspiera cele klimatyczne i środowiskowe, a faktycznie nie „zielona”.

Francuski producent zaskarżył Komisję Europejską

Skargę do TSUE (Sąd UE jest jego częścią) wniosła francuska spółka Dassault Aviation, producent m.in. samolotów biznesowych Falcon.

Firma argumentowała, że wyłączenie jej działalności z zakresu taksonomii jest niezgodne z rozporządzeniem UE ustanawiającym jednolity system klasyfikacji działalności zrównoważonej środowiskowo.

Zastrzeżenia może budzić eksploatacja, ale nie budowa odrzutówców

Sąd UE przyznał spółce rację. Uznał, że zaskarżone przepisy zobowiązywały spółkę do przedstawiania produkcji samolotów biznesowych jako działalności niezgodnej z taksonomią. Zdaniem sądu mogło to wpływać również na warunki dostępu przedsiębiorstwa do finansowania.

W uzasadnieniu wyroku wskazano, że Komisja Europejska wyłączyła produkcję samolotów biznesowych z taksonomii opierając się na analizie śladu węglowego tych statków powietrznych w przeliczeniu na pasażerokilometr oraz porównaniu z innymi środkami transportu.

Sąd ocenił jednak, że Komisja nie mogła automatycznie uznać innych środków transportu za niskoemisyjne alternatywy dla samolotów biznesowych, nie uwzględniając różnic dotyczących m.in. emisji CO2, szybkości podróży oraz dostępności połączeń. Według sądu Komisja niesłusznie oparła swoją ocenę na wskaźniku emisji na pasażerokilometr, ponieważ kryterium to nie zostało przewidziane w rozporządzeniu w sprawie taksonomii i odnosi się przede wszystkim do eksploatacji statków powietrznych, a nie do ich produkcji.

Sąd zwrócił ponadto uwagę, że Komisja nie uwzględniła wykorzystywania przez samoloty biznesowe zrównoważonych paliw lotniczych.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP), sek

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