Używanie AI dramatycznie rozwarstwia Polaków

64 proc. badanych deklaruje, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie korzystało z narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji, a głównym powodem był brak takiej potrzeby. Ujawnia się wyraźna zależność między wiekiem a korzystaniem z technologii – wynika z opublikowanych w środę wyników badania CBOS.

Wśród pozostałych przyczyn niekorzystania z AI:

► 30 proc. respondentów wskazuje brak wiedzy, jak używać takich narzędzi;

► 25 proc. ma obawy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych;

► 28 proc. nie ma zaufania do odpowiedzi generowanych przez AI.

AI używa 4 na pięciu młodych ludzi i tylko jeden na 10 seniorów

Z badania wynika wyraźna zależność między wiekiem a korzystaniem z technologii. W grupie osób w wieku 18–24 lata z narzędzi AI w ostatnich trzech miesiącach korzystało 81 proc. badanych, podczas gdy wśród seniorów było to jedynie 8 proc.

Do czego używamy wspomagania AI?

Autorzy badania wskazują, że sztuczna inteligencja najczęściej wykorzystywana jest do:

► uzyskiwania informacji i odpowiedzi na pytania,

►porad w codziennych sprawach

► do nauki i samokształcenia.

W tej ostatniej kategorii szczególnie aktywni są uczniowie i studenci – 40 proc. z nich korzysta z AI codziennie lub prawie codziennie.

Wśród użytkowników AI najpopularniejsze zastosowania obejmują generowanie tekstów, tłumaczenia oraz tworzenie grafik. Niemal połowa respondentów wykorzystujących narzędzia AI deklaruje także korzystanie z nich w celu uzyskania informacji lub porad dotyczących zdrowia.

Badanie pokazuje również różnice pokoleniowe w sposobie użycia technologii – seniorzy częściej niż pozostali użytkownicy sięgają po AI w celach rozrywkowych i towarzyskich.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

PAP, sek

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