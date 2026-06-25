Ebola. Rośnie liczba potwierdzonych zgonów

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem ebola w Demokratycznej Republice Konga wzrosła do 1118, z czego 291 było śmiertelnych – wynika z najnowszego bilansu opublikowanego w środę przez władze tego kraju.

Według komunikatu ministerstwa komunikacji i mediów DRK 122 zakażone osoby wyzdrowiały, a 408 pacjentów jest obecnie leczonych. Odsetek przypadków śmiertelnych wynosi 26 proc.

Centrum epidemii

Prowincja Ituri we wschodniej części DRK uchodzi za epicentrum epidemii, która rozprzestrzeniła się również na sąsiednią Ugandę.

Trwająca epidemia eboli jest 17. od wykrycia tej choroby w 1976 r. Ogłoszono ją 15 maja, choć eksperci oceniają, że wirus szczepu bundibugyo, który ją wywołał, krążył wśród mieszkańców już kilka miesięcy wcześniej. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) obecna epidemia rozwija się szybciej niż poprzednie.

Zmarło ponad 15 tys. osób

Szacuje się, że w ciągu ostatnich 50 lat z powodu eboli w Afryce zmarło w sumie ponad 15 tys. osób. Najtragiczniejsza w skutkach epidemia w DRK z lat 2018-2020 pochłonęła prawie 2,3 tys. ofiar śmiertelnych.

Objawy

Wirus wywołuje silnie zakaźną, poważną chorobę, często kończącą się śmiercią. Rozprzestrzenia się poprzez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami zakażonej osoby.

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pap, jb