Całkowite wyprzedanie klimatyzatorów i wentylatorów!

Ekstremalne upały doprowadziły do całkowitego wyprzedania klimatyzatorów i wentylatorów w większości sklepów. Szybkie uzupełnienie magazynów jest mało realne, ponieważ sieci handlowe planują zamówienia z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. W efekcie nagły skok popytu całkowicie zaskoczył rynek.

Popyt na urządzenia chłodzące zależy od pogody, której nie da się precyzyjnie przewidzieć z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Eksperci rynku wykończenia wnętrz zwracają uwagę, że stany magazynowe planowane są z myślą o przeciętnej aurze.

Co więcej, większość klimatyzatorów mobilnych produkowana jest w Azji, głównie w Chinach, a sam transport morski trwa około miesiąca. Od zamówienia do dostawy mija więc nawet kilkanaście tygodni. Sytuacji nie ratują regionalne magazyny w Europie, które z powodu fali upałów na Starym Kontynencie również świecą pustkami. Towaru brakuje we wszystkich kanałach sprzedaży, w tym w internecie.

Głos ekspertów

Eksperci radzą, by zakupu dokonywać wiosną, a przy wyborze regularnego rozwiązania wybierać wydajniejsze, stacjonarne urządzenia.

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pap, jb