KGHM będzie wiercił szyby na Pomorzu. Nie chodzi o miedź...

KGHM Polska Miedź planuje budowę pierwszej w Polsce kopalni polihalitu w rejonie Zatoki Puckiej. Według przedstawicieli spółki realizacja inwestycji może mieć znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego Europy.

Prezes KGHM Polska Miedź Remigiusz Paszkiewicz i marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podpisali w piątek w Gdańsku list intencyjny dotyczący współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu „PUCK”, czyli budowy pierwszej w Polsce kopalni polihalitu w rejonie Zatoki Puckiej. Inwestycja ma opierać się na złożu „Mieroszyno”, którego zasoby geologiczne są szacowane na ponad 300 mln ton.

Co to jest polihalit?

Polihalit to minerał wykorzystywany w produkcji nawozów. Zawiera m.in. wapń, potas, magnez i siarkę, czyli składniki istotne dla rolnictwa. Dzięki niskiej zawartości chlorków może być stosowany m.in. w uprawach wrażliwych, takich jak owoce, warzywa i rośliny oleiste.

Prezes KGHM poinformował, że złoże w okolicach Pucka ma ok. 55 kilometrów kwadratowych powierzchni i zawiera ok. 300 mln ton polihalitu. Podkreślił, że planowana inwestycja ma znaczenie nie tylko dla spółki, Pomorza i lokalnego biznesu, ale także dla bezpieczeństwa żywnościowego Europy i niezależności surowcowej Polski.

Przed nami opracowanie dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o koncesję na wydobywanie kopaliny. To wymagający proces, dlatego kluczowe są rzetelne przygotowanie, współpraca z partnerami samorządowymi i odpowiedzialne podejście do lokalnych uwarunkowań - powiedział Paszkiewicz.

Wydobycie ruszy na 12-14 lat

Według niego proces projektowania oraz uzyskiwania decyzji środowiskowych, administracyjnych i koncesyjnych może potrwać od 4 do 6 lat. Sama budowa kopalni, w tym szybów na głębokość 750–800 metrów, może zająć kolejne 8–10 lat.

Myślę, że od 12 do 14 lat powinniśmy rozpocząć pełną eksploatację tego miejsca — zapowiedział Paszkiewicz.

Kopalnia głębinowa nie będzie niszczyć środowiska

Zaznaczył, że ma to być kopalnia głębinowa, a nie odkrywkowa. Jak mówił prezes KGHM, planowane są dwa szyby — jeden związany z wydobyciem, drugi potrzebny m.in. do wentylacji i obsługi kopalni. W jego ocenie wybór metody głębinowej ma ograniczyć wpływ przedsięwzięcia na otoczenie.

Nie chcemy tego robić metodą odkrywkową, żeby nie rujnować tego obszaru — powiedział Paszkiewicz.

Marszałek województwa Mieczysław Struk zwrócił uwagę, że Pomorze staje się miejscem dużych przemian gospodarczych i strategicznych inwestycji. Wymienił m.in. budowę elektrowni jądrowej, rozwój morskiej energetyki wiatrowej.

Struk zaznaczył, że rolą samorządu będzie dopilnowanie, aby w procesie projektowania i uzyskiwania decyzji uwzględniano lokalne uwarunkowania oraz głosy mieszkańców.

Prace poszukiwawczo-rozpoznawcze w rejonie Zatoki Puckiej KGHM prowadzi od 2014 r. w ramach koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż soli potasowo-magnezowej. Dokumentacja geologiczna złoża „Mieroszyno” została zatwierdzona decyzją ministra klimatu i środowiska w czerwcu 2025 r.

PAP, sek

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