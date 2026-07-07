Ukraina nam grozi? "Odciąć fundusze"

Pogarszają się relacje Polski i Ukrainy. Spór nasila się przez kwestie historyczne (m.in. kult UPA) oraz decyzje dotyczące pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Ukraiński publicysta Witalij Portnikow, uważa, że państwa UE nie powinny blokować Ukrainie drogi do Unii z powodów historycznych. Stwierdził, że kraje, które jego zdaniem „szantażują” Ukrainę historią, powinny być karane np. odebraniem funduszy unijnych albo ograniczeniem prawa głosu.

„Nigdy nie staniemy się członkami UE, chyba że zmienimy Europę już teraz. Chyba że będziemy w stanie udowodnić, że to właśnie te kraje, które naruszają kryteria, muszą być ukarane, nawet jeśli te kraje już są w UE.”

Ukraińcy proponują szantaż finansowy wobec Polski

„Szantażystom należy odciąć fundusze europejskie i że trzeba szukać sposobów, aby pozbawić ich prawa głosu, przynajmniej w kwestiach naszej integracji.”

Portnikow odnosił te słowa do sytuacji, w której państwa UE miałyby blokować Ukrainę z powodów historycznych, a nie z powodu kryteriów formalnych członkostwa.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

KGHM będzie wiercił szyby na Pomorzu. Nie chodzi o miedź…

Sprzedaż Torpolu, czyli wraca stary numer Tuska

Chiński szok 2.0. Jak Pekin łupi Europę i Polskę

»»Cyfrowe kieszonkowe coraz wyższe – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24

pap, jb