Mandat 500 zł za grill na balkonie. Tak uniknąć kary

Grillowanie na balkonie może skończyć się mandatem nawet do 500 zł, ponieważ dym i ogień mogą zagrażać bezpieczeństwu oraz przeszkadzać sąsiadom.

Przepisy nie zawierają prostego zakazu grillowania na balkonie, ale służby mogą ukarać osoby, które stwarzają niebezpieczeństwo lub przeszkadzają sąsiadom. W takiej sytuacji kara może wynieść nawet 500 zł, a w poważniejszych przypadkach sprawa może trafić do sądu.

Problemem jest przede wszystkim używanie węgla lub brykietu, które wymagają rozpalenia ognia. Iskry albo wysoka temperatura mogą doprowadzić do pożaru, szczególnie gdy w pobliżu znajdują się łatwopalne przedmioty. Dodatkowo dym i zapach mogą być uciążliwe dla innych mieszkańców.

Rozwiązanie: Bezpieczniejszą opcją jest użycie grilla elektrycznego

Osoby, które chcą przygotować grillowane potrawy na balkonie, mogą zdecydować się na grill elektryczny. Takie urządzenie nie wykorzystuje płomienia i jest znacznie bezpieczniejsze. Nadal jednak warto pamiętać o zasadach ostrożności i szanowaniu komfortu sąsiadów.

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pap, jb