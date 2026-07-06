Ceny garaży oszalały!

Ceny garaży w dużych miastach dochodzą do 150-160 tys. zł, a miesięczny najem sięga 700 zł. Rosną zarówno stawki zakupu, jak i wynajmu miejsc postojowych. Rynek garaży jest mniej płynny niż mieszkaniowy, co zwiększa ryzyko takiej inwestycji – pisze money.pl, referując dane”Dziennika Gazeta Prawna”.

Ceny garaży i miejsc parkingowych rosną szybko w całej Polsce. Zdarzają się nawet sytuacje, gdy metr kwadratowy garażu w konkretnym mieście jest droższy niż metr mieszkania na rynku wtórnym, a oferty powyżej 10 tys. zł za metr wcale nie są wyjątkiem.

Inwestycja w garaż – faza zakupu

Uśredniona cena metra kwadratowego garażu w Polsce wynosi obecnie od 6 do 7 tys. zł, przy czym na rynku pojawiają się już oferty na poziomie 10 tys. zł za metr – podaje „DGP”. W przypadku miejsc postojowych w halach garażowych lub podziemnych parkingach ceny zaczynają się od ok. 4,5 tys. zł za metr, a kończą powyżej 6 tys. zł. Eksperci podkreślają, że garaż coraz częściej traktowany jest jako potencjalna inwestycja, a nie tylko miejsce do parkowania własnego auta – pisze money.pl.

Najwyżej wyceniane są garaże murowane, wolnostojące, położone blisko dużych osiedli lub bezpośrednio na ich terenie. W centrach największych miast taki pojedynczy garaż może kosztować 150-160 tys. zł.

Ile można zarobić na wynajmie miejsca garażowego?

W dużych miastach ofertowe stawki za wynajem garaży i miejsc postojowych mieszczą się przeważnie w przedziale od 300 do 700 zł miesięcznie, w mniejszych ośrodkach od 150 do 400 zł – wylicza „DGP”. Kluczowe znaczenie ma lokalizacja – im bliżej centrum lub dużego osiedla, tym wyższy czynsz.

Przy założeniu średniego czynszu na poziomie 500 zł miesięcznie roczny przychód z najmu wynosi 6 tys. zł. Dla garażu kupionego za 120 tys. zł oznacza to ok. 5 proc. rocznej stopy zwrotu.

»» Więcej o stawkach za garaże czytaj na portalu money.pl/ w publikacji Szalone ceny garaży w Polsce. Niektórzy traktują jak inwestycję

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