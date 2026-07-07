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Neurochirurg w Polsce / autor: Gemini
Neurochirurg w Polsce / autor: Gemini

26 tys. zł za godzinę. Tak zarabiali neurochirurdzy

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 7 lipca 2026, 09:08

    Aktualizacja: 7 lipca 2026, 10:37

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Spółka neurochirurgów „nieoficjalnie” opłacała pielęgniarki za pracę w sali operacyjnej. Aparat rentgenowski, którym wykonywano zabiegi, nie był dopuszczony do użytku w sali operacyjnej szpitala - pisze we wtorek Wirtualna Polska, kontynuując temat nieprawidłowości w szpitalu w Mogilnie.

W poniedziałek portal WP.pl poinformował, że spółka neurochirurgów działająca na terenie kilku województw mogła wystawiać rachunki szpitalom na 26 tys. zł za godzinę i ponad 300 tys. zł dniówki.

Nie tylko szpital w Moglinie

Jednym ze szpitali, który wszedł we współpracę ze spółką neurochirurgów, jest szpital w Mogilnie w woj. kujawsko-pomorskim.

Jak pisze portal, w zabiegach wykonywanych przez spółkę neurochirurgów w szpitalu w Mogilnie, miały uczestniczyć dyżurujące w danym dniu pielęgniarki. Instrumentariuszki miały dostawać dodatkowo od 300 do 450 zł miesięcznie. W rozmowie z WP nie chcą tego potwierdzić, ale też nie zaprzeczają.

Szefowa bloku operacyjnego rozłącza się, gdy informujemy o wiadomościach, jakie poznaliśmy

  • opisuje portal.

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Pielęgniarki wykonywały w tym samym czasie dwie prace

Ponieważ placówka nie chciała angażować dodatkowych osób, w zabiegach miały uczestniczyć te pielęgniarki, które były w tych dniach na dyżurze. To oznaczało dla nich dodatkowe obowiązki, więc nie były chętne do współpracy

  • relacjonował cytowany przez WP lekarz podczas procesu ze szpitalem.

Zabieg czy skok na pieniądze?

Wirtualna Polska podaje również, że wiele wykonywanych zabiegów odbywało się bez wcześniejszego uzyskania wyników badań laboratoryjnych. W dodatku przy użyciu aparatu rentgenowskiego, który nie był dopuszczony do użytku w sali operacyjnej szpitala - podaje WP.pl.

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