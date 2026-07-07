SKANDAL W STOLICY! Dokumenty uderzą w Trzaskowskiego

Kolejne kłopoty Rafała Trzaskowskiego. Portal Zero.pl ujawnia sprawę zwolnionego sygnalisty z Zarządu Dróg Miejskich. Miał się sprzeciwić bezprawiu dotyczącego umowy ubezpieczenia samochodów przejętych przez miasto, poinformować o tym Rafała Trzaskowskiego i zostać zwolniony z pracy.

Pan Piotr został zwolniony po tym, jak odmówił wykonania polecenia, które uważał za niezgodne z prawem. Chodzi o ubezpieczenie samochodów.

Pan Piotr wraz z dwójką współpracowników odmówił wykonania ustnego, wątpliwego prawnie polecenia przełożonych dotyczącego ubezpieczania aut przejętych przez miasto - relacjonuje portal wPolsce24.

Kanał Zero opublikował oświadczenie, w którym Pan Piotr zgłasza łamanie prawa.

W związku ze zgłoszeniem dokonanym przez Pana Piotra [nazwisko ukryte], w dniu 5 listopada 2025 r., zarejestrowanym pod numerem [numer ukryty] niniejszym potwierdzam, że od dnia dokonania zgłoszenia przysługuje Panu ochrona, o której mowa w przepisach rozdziału 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928). - czytamy w oświadczeniu.

Po zgłoszeniu sprawy w dniu 5 listopada 2025 roku, już w styczniu 2026 r. pan Piotr został zwolniony z pracy. Wśród argumentów podano m.in. pismo wysłane do Trzaskowskiego

Więcej nieprawidłowości

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy wykazała również możliwe nieprawidłowości dotyczące m.in. dodatków finansowych i praw pracowniczych.

„Panu Piotrowi bezprawnie zaniżono i obcięto dodatki motywacyjne (z kwot powyżej 750 zł do niespełna 200 zł) natychmiast po tym, jak sprzeciwił się szefostwu.”

„ZDM bezprawnie pozbawił go należnej na początku roku podwyżki oraz zaniżył ekwiwalent za niewykorzystany urlop.”

Sprawa może mieć dalszy ciąg prawny, ponieważ politycy opozycji zapowiedzieli zawiadomienie prokuratury w związku z podejrzeniem działań odwetowych wobec sygnalisty. Władze Warszawy umywają ręcę i pozostawiają sprawę do roztrzygnięcia „niezależnym” sądom.

Za wPolsce24 i Zero.pl

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