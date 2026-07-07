Zmarł współtwórca rybnego potentata

W wielu 75 lat zmarł Ryszard Abramczyk, jeden z założycieli rodzinnego przedsiębiorstwa Abramczyk, będącego dziś potentatem na rynku mrożonych ryb i owoców morza. Produkty z logo Abramczyk są dziś dostępne w 10 tys. sklepów w Polsce i zagranicą. Rocznie firma dostarcza Polakom ponad 125 mln rybnych filetów.

Firma Abramczyk powstała w 1994 roku w Bydgoszczy. Stworzyło ją i doprowadziło do rozkwitu czterech braci, którzy już wcześniej działali w branży spożywczej. Z małej, lokalnej firemki stworzyli podmiot, będący prawdziwym potentatem w swojej branży.

Kierunek zagranica

Produkty z logo Abramczyk trafiają także na rynki zagraniczne – do niemal połowy krajów europejskich. Są wśród nich m.in.: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja czy Węgry. Firma Abramczyk współpracuje z największymi dystrybutorami i hurtowniami w Polsce. Jest stałym partnerem takich sieci handlowych, jak Aldi, Biedronka, Dino, Lidl, Netto, Intermarche, Kaufland, Spar, Polomarket, Żabka, Auchan, Carrefour, Eurocash, Metro czy Selgros.

Mecenas sportu

Przedsiębiorca był zaangażowany nie tylko w rozwijanie rybnego biznesu. Dał się również poznać jako filantrop, społecznik i kibic, dofinansowując sportowców. Jego spółka wspierała kluby sportowe z Bydgoszczy, m.in. Polonię Bydgoszcz (żużel) czy Astorię (koszykówka). Informację o śmierci przedsiębiorcy jako pierwsze podało Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu.

Oprac. GS

Źródło: Ekspress Bydgoski, Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu