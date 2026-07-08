Zmęczenie mimo ośmiu godzin snu? Zobacz, co może być przyczyną

Dla wielu osób filiżanka kawy jest nieodłącznym elementem poranka i sposobem na poprawę koncentracji oraz zwiększenie energii w ciągu dnia. Coraz więcej badań wskazuje jednak, że korzyści wynikające ze spożywania kofeiny mogą mieć swoją cenę. Jak wynika z najnowszej analizy opublikowanej w czasopiśmie Nutrients przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego, kofeina może wpływać na jakość nocnego wypoczynku nawet wtedy, gdy nie powoduje trudności z zasypianiem ani nocnych przebudzeń.

Czego dowiesz się z artykułu?

• Czy kofeina może pogarszać jakość snu nawet wtedy, gdy bezpośrednio nie utrudnia zasypiania.

• Jak badanie EEG pozwala ocenić jakość snu.

• Dlaczego subiektywne poczucie dobrze przespanej nocy nie zawsze odzwierciedla rzeczywistą regenerację organizmu.

• Jakie czynniki wpływają na indywidualną wrażliwość na kofeinę.

• Czy kawa wypita rano może oddziaływać na jakość snu w nocy.

• W jaki sposób nadmierne spożycie kofeiny może prowadzić do błędnego koła zmęczenia.

Działanie kofeiny

Kofeina jest najczęściej spożywaną substancją psychoaktywną na świecie. Jej działanie polega między innymi na blokowaniu receptorów adenozyny - związku odpowiadającego za narastające w ciągu dnia uczucie senności. Dzięki temu skutecznie pomaga utrzymać czujność, poprawia koncentrację i zmniejsza odczuwanie zmęczenia. Znacznie mniej wiadomo jednak o jej wpływie na biologiczną jakość snu.

W jaki sposób wpływa na jakość snu?

Aby lepiej zrozumieć ten mechanizm, naukowcy przeanalizowali wyniki 32 badań wykorzystujących elektroencefalografię (EEG) do oceny wpływu kofeiny na sen. EEG pozwala nie tylko określić długość snu i jego poszczególne fazy, ale również ocenić aktywność elektryczną mózgu podczas nocnego odpoczynku.

Jak wyjaśnia prof. Donata Kurpas z Katedry Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, dzięki ilościowej analizie EEG można dostrzec zmiany niewidoczne podczas standardowej oceny snu. Pozwala ona między innymi wykryć osłabienie aktywności wolnofalowej, uznawanej za jeden z najważniejszych markerów głębokiego i regeneracyjnego snu.

Wyniki analizy pokazały, że wpływ kofeiny na nocny odpoczynek może być znacznie szerszy niż dotychczas sądzono. Oprócz wydłużania czasu zasypiania, zwiększania liczby wybudzeń czy skracania całkowitego czasu snu, kofeina może także ograniczać aktywność fal wolnych. To właśnie one dominują podczas snu głębokiego - etapu odpowiedzialnego za regenerację organizmu, odbudowę zasobów energetycznych oraz prawidłowe funkcjonowanie mózgu.

Badacze zauważyli także, że nawet jeśli sen trwa odpowiednio długo, mózg osoby spożywającej kofeinę może pozostawać w stanie większej gotowości i czuwania. Jak podkreśla prof. Kurpas, kofeina może przesuwać obraz EEG w kierunku bardziej „czuwającego” mózgu, zmniejszając jednocześnie aktywność wolnofalową charakterystyczną dla głębokiego snu.

To szczególnie istotna obserwacja, ponieważ współczesne badania coraz częściej wskazują, że dla zdrowia znaczenie ma nie tylko długość snu, ale przede wszystkim jego jakość. Głęboki sen odpowiada za wiele procesów regeneracyjnych zachodzących w organizmie, wspiera pamięć, koncentrację oraz prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

Długi sen nie równa się dobry sen

Ekspertka zwraca również uwagę, że subiektywne poczucie dobrze przespanej nocy nie zawsze odzwierciedla rzeczywisty stan organizmu. Człowiek może nie mieć problemów z zaśnięciem, nie pamiętać nocnych przebudzeń i być przekonany, że spał dobrze, podczas gdy zapis EEG pokazuje mniejszą ilość cech charakterystycznych dla snu głębokiego.

Różnie reagujemy na kofeinę

Nie bez znaczenia pozostają także indywidualne różnice w reakcji na kofeinę. Na jej metabolizm wpływają między innymi uwarunkowania genetyczne, wiek, poziom stresu, przewlekłe zmęczenie, rytm dobowy oraz częstotliwość spożywania produktów zawierających kofeinę. Istotne znaczenie ma również dawka oraz pora przyjęcia.

Z tego powodu niektóre osoby mogą odczuwać negatywne skutki nawet po kawie wypitej wiele godzin przed snem. Jak podkreśla prof. Kurpas, znaczenie ma nie tylko filiżanka kawy spożyta wieczorem, ale również całkowita ilość kofeiny przyjmowana w ciągu dnia oraz tempo, w jakim organizm jest w stanie ją zmetabolizować przed nocnym odpoczynkiem.

Zdaniem autorów badania wyniki te mogą mieć szczególne znaczenie dla osób intensywnie pracujących umysłowo, sportowców oraz wszystkich, którzy regularnie wykorzystują kofeinę do poprawy wydolności i koncentracji. W niektórych przypadkach może bowiem dochodzić do powstania błędnego koła. Pogorszenie jakości nocnej regeneracji prowadzi do większego zmęczenia w ciągu dnia, co z kolei zwiększa potrzebę sięgania po kolejne dawki kofeiny.

W praktyce oznacza to, że oceniając wpływ kawy na organizm, warto zwracać uwagę nie tylko na to, czy zasypiamy bez problemu i przesypiamy odpowiednią liczbę godzin. Równie ważne jest to, jak skutecznie nasz mózg i organizm regenerują się podczas snu. Najnowsze wyniki badań sugerują, że odpowiedź na to pytanie może być bardziej złożona, niż dotychczas przypuszczano.

FAQ

• Czy kawa zawsze pogarsza sen? Nie. Wpływ kofeiny jest bardzo indywidualny i zależy między innymi od genetyki, wieku, dawki oraz tempa metabolizmu.

• Czy można spać długo, ale mniej efektywnie? Tak, nawet przy prawidłowej długości snu może dochodzić do zmniejszenia ilości snu głębokiego odpowiedzialnego za regenerację.

• Czym są fale wolne? To charakterystyczna aktywność elektryczna mózgu występująca podczas snu głębokiego. Są one związane z procesami regeneracyjnymi organizmu i mózgu.

• Czy kawa wypita rano może wpływać na nocny sen? U części osób tak. Zależy to od tempa metabolizmu kofeiny oraz całkowitej ilości spożytej w ciągu dnia.

• Kto powinien szczególnie zwrócić uwagę na spożycie kofeiny? Osoby pracujące umysłowo, sportowcy, osoby przewlekle zmęczone oraz wszyscy, którzy regularnie korzystają z kofeiny w celu poprawy koncentracji i wydolności.

Podsumowanie

Najnowsza analiza badań sugeruje, że kofeina może wpływać nie tylko na długość snu, ale również na jego jakość. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka nie powoduje trudności z zasypianiem, może ograniczać aktywność fal wolnych charakterystycznych dla snu głębokiego i regeneracyjnego. Oznacza to więc, że organizm może regenerować się mniej efektywnie, mimo pozornie dobrze przespanej nocy. Wrażliwość na ten efekt jest indywidualna, dlatego warto obserwować własne reakcje i zwracać uwagę nie tylko na ilość, ale również jakość snu.

Filip Siódmiak

Źródło:

• Chmiel, J.; Kurpas, D. The Caffeinated Brain Part 2: The Effect of Caffeine on Sleep-Related Electroencephalography (EEG)-A Systematic and Mechanistic Review. Nutrients 2026, 18, 1220.

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